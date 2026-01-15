Άση Μπήλιου: Σήμερα μπορεί να προκύψουν ξαφνικές έλξεις και γνωριμίες!

Το εξάγωνο της Αφροδίτης από τον Αιγόκερω με τον Κρόνο στους Ιχθείς και το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Ουρανό στον Ταύρο είναι οι κύριες όψεις της ημέρας και σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, μπορεί να προκύψουν ξαφνικές έλξεις και γνωριμίες, ξαφνικές επιθυμίες για αγορές, αλλά και ουρανοκατέβατα δώρα που δεν περιμέναμε.

Αν είναι μια καλά ψαγμένη αγορά, αν είναι κάτι που το χρειαζόμαστε καιρό κι απλά περιμέναμε να το βρούμε σε μια καλύτερη τιμή δεν υπάρχει τόσο πρόβλημα. Όμως η παρόρμηση να βάλουμε στο καλάθι ό,τι βλέπουμε μπροστά μας καλό είναι να αποφευχθεί.

Στο κομμάτι των σχέσεων μπορεί να προκύψουν γνωριμίες μέσω διαδικτύου ή των πλατφορμών που χρησιμοποιούνται γι’ αυτόν τον σκοπό και μπορεί να υπάρχει ενθουσιασμός αλλά και προοπτικές μακροημέρευσης.

Το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο ενισχύει τις φιλοδοξίες μας και την πρακτική προσέγγιση στα πράγματα. Ευνοούνται σήμερα επαγγελματικές συμφωνίες, διαπραγματεύσεις, επαφές με κόσμο και επαγγελματικά ραντεβού, αλλά και σοβαρές συζητήσεις για την εξέλιξη των σχέσεων μας. Η Σελήνη θα παραμείνει στον Τοξότη χωρίς να σχηματίζει κύριες όψεις. Εσάς αυτές οι όψεις επηρεάζουν τον αστρολογικό σας χάρτη;

