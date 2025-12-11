Τσαλίκης: «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια Χαρά» με Χριστοφόρου & One

To πιο φωτεινό, χαρούμενο, εορταστικό τραγούδι και βίντεο κλιπ της χρονιάς

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Τσαλίκης για πρώτη φορά ανοίγει το σπίτι του και καλεί τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τους ΟΝΕ και μαζί, μας χαρίζουν το πιο φωτεινό, χαρούμενο, εορταστικό τραγούδι και βίντεο κλιπ της χρονιάς.

Η εικόνα αποτυπώθηκε από τον φίλο του Γιώργου Τσαλίκη Βαγγέλη Τσαουσοπουλο, περάσανε καταπληκτικά, γελάσανε πολύ, απολαύσανε εορταστικά γλυκίσματα και εδέσματα από τον Ανδρεαδάκη και δημιουργήσανε αναμνήσεις για πάντα που αποτυπώθηκαν σε μια υπέροχη εικόνα.

Γεμάτοι χαμόγελα και αισιοδοξία μας μεταφέρουν την εορταστική τους ενέργεια με τον πιο φωτεινό τρόπο. Τη μουσική του «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά… Μια Χαρά» υπογράφει ο Κώστας Μηλιωτάκης και τους στίχους ο Πάνος Φαλάρας και ο Γιώργος Τσαλίκης και έρχεται από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Τη φετινή σεζόν, ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE συναντιούνται στη σκηνή του “Ω stage» όπου παρουσιάζουν το απόλυτο party show!

Δείτε το video clip:  

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://GiorgosTsalikisKonstantinosChristoforou.lnk.to/XristougennaProtoxroniaMiaXara

Διαβάστε περισσότερα:
