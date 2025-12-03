Κορυφαίος καλλιτέχνης του 2025 ο TOQUEL

Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Κορυφαίος καλλιτέχνης του 2025 ο TOQUEL
Κορυφαίος καλλιτέχνης της χρονιάς ανακηρύσσεται ο TOQUEL πιστοποιώντας ότι αποτελεί τον πιο επιδραστικό artist για το 2025! Η σημαντική αυτή διάκριση για τον διάσημο ράπερ έρχεται να ενισχύσει την καλλιτεχνική του υπόσταση και την παρουσία του στη μουσική βιομηχανία.

O TOQUEL σημειώνει τη μία επιτυχία μετά την άλλη! Λίγο μόλις διάστημα μετά την τεράστια επιτυχία του “ILEGAL” όπου συνεργάστηκε με τον Fly Lo και τον Beyond κατακτώντας την 8η θέση στο Top Albums Debut Global Chart του Spotify, το σαρωτικό και καρφιτσωμένο στην κορυφή “Prezi”, και το smash hit “Kako”, o TOQUEL συνεχίζει την ανοδική πορεία του.

toquel

Πριν λίγο διάστημα το EP του “777” που έγινε το πρώτο διαμαντένιο EP στην ιστορία των ελληνικών charts, βάσει των επίσημων καταμετρήσεων, κατέλαβε ακόμα μία πρωτιά, ως το most streamed ΕP στη χώρα μας, βάσει των Spotify Streams. Το συγκεκριμένο EP μάς έχει χαρίσει μάλιστα κάποια από τα πιο διαχρονικά rap hits όπως τα επίσης διαμαντένια σε ψηφιακές πωλήσεις “Business”, “Stars” με τον Light, “Sandra” & “Netflix” με τον Hawk.

O TOQUEL στο Spotify

