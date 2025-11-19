Δείτε την Οσκαρική ταινία «I’m still here», στη Sunday Premiere της Nova!

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 22:00, στο Novacinema

Επιμέλεια STAR.GR
Media
ταινία «I’m Still Here»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tην αληθινή ιστορία «I’m still here» («Είμαι ακόμη εδώ», 2024, διάρκειας 131’) που απέσπασε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας με τους Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, σε σκηνοθεσία του Walter Salles, θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Δείτε την Οσκαρική ταινία «I’m still here», στη Sunday Premiere της Nova!

Στη Βραζιλία του '70, μια γυναίκα μάχεται το στρατιωτικό καθεστώς μετά την εξαφάνιση του άντρα της. Ο αγώνας της γίνεται η συγκλονιστική φωνή ενός ολόκληρου έθνους. Μη χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 23/11 (22:00)!

Δείτε την Οσκαρική ταινία «I’m still here», στη Sunday Premiere της Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVA
 |
SUNDAY PREMIERE
 |
ΤΑΙΝΙΑ
 |
I’M STILL HERE
 |
NOVACINEMA1
