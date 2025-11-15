Γιώργος Κακοσαίος: Το τηλεφώνημα - έκπληξη στη μητέρα του στον αέρα

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς και πολλά υποσχόμενους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο είναι οικογενειακή υπόθεση.

Ο λόγος για τον Γιώργο Κακοσσαίο, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου φιλοξενήθηκε στο πλατό της νέας εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου, «Στην Αγκαλιά του Φάνη».

Ο νεαρός τραγουδιστής παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, ενώ δέχτηκε με χαρά τις προκλήσεις που του έβαλε ο γνωστός παρουσιαστής και κωμικός. Μία από αυτές ήταν να τηλεφωνήσει στον πατέρα του, αποκαλώντας τον μάλιστα «γέρο». Ο Γιάννης Πλούταρχος δεν απάντησε στην κλήση, με αποτέλεσμα ο Φάνης Λαμπρόπουλος να ζητήσει από τον καλεσμένο του να καλέσει τη μητέρα του, Μαρία Παπαδοπούλου.

Ο Γιωργός Κακοσαίος με τη μητέρα του / Πηγή: «Στην αγκαλιά του Φάνη»

«Έλα αγόρι μου», του είπε εκείνη μόλις σήκωσε το τηλέφωνο. Στη συνέχεια, και αφού ο Γιώργος Κακοσσαίος την ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εκπομπή και ψάχνει τον πατέρα του, εκείνη του εξήγησε ότι είναι απασχολημένος, διότι κάνει πρόβες.

Αμέσως μετά, ο Γιώργος Κακοσσαίος είπε στη μητέρα του ότι ο παρουσιαστής αποκαλεί συνέχεια «γέρο» τον Γιάννη Πλούταρχο, με την ίδια να απαντά με χιούμορ: «Αυτό αυτόματα με καθιστά γριά… Καταλαβαίνεις;».

Αριστέρα ο Γιώργος Κακοσαίος με την αδερφή του, Κατερίνα και δεξία ο Φάνης Λαμπρόπουλος

Ο Γιάννης Πλούταρχος και η Μαρία Παπαδοπούλου είναι ένα από τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια, με την αγάπη τους να γίνεται πιο δυνατή στο πέρασμα του χρόνου. Μαζί έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά: την Κατερίνα, τον Γιώργο, την Ελεωνόρα, την Παναγιώτα και τον Κωνσταντίνο. Δύο εξ αυτών, ο Γιώργος και η Κατερίνα Κακοσαίου, κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο τραγούδι, με τον πατέρα τους -τον καταξιωμένο ερμηνευτή- να βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό τους και να τους στηρίζει από την αρχή του μουσικού τους ταξιδιού.