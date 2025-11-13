Cash or Trash: Ένα ρετρό αντικείμενο γίνεται μήλον της έριδος

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Πέμπτη στις 17:20 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Το φλιπεράκι του Στέλιου Λεγάκη... άναψε φωτιά στο Cash or Trash!

Cash or Trash: Ένα ρετρό αντικείμενο γίνεται μήλον της έριδος

Η Μαριάννα επιστρέφει στο Cash or Trash, ελπίζοντας να πετύχει μία ακόμη επιτυχημένη πώληση. Η πωλήτρια έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι το δυνατό της σημείο είναι η διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας. Οι κανόνες είναι απλοί, και μόνο όποιος τους ακολουθεί καταφέρνει να κάνει ένα καλό παζάρι με τους αγοραστές. Η μέθοδος που ακολουθεί η Μαριάννα είναι να αξιοποιεί όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον Θάνο Λούδο στο δωμάτιο εκτίμησης, ενώ τις γνώσεις της για το αντικείμενο τις αποκαλύπτει με φειδώ στους αγοραστές. Θα αποδειχθεί, άραγε, αποτελεσματική η στρατηγική της;

Cash or Trash: Ένα ρετρό αντικείμενο γίνεται μήλον της έριδος

Ο Βασίλης ξέρει τους αγοραστές του Cash Or Trash και όποιος ξέρει τα γούστα τους μόνο κερδισμένος μπορεί να αποχωρήσει από την εκπομπή. Με την τύχη να του χαμογελά, το ρετρό αντικείμενό του καταφέρνει να προκαλέσει ενθουσιασμό στους αγοραστές. Η δυνατή εμπειρία του Βασίλη στην πώληση, η πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο, καθώς και το είδος του, εξάπτουν το ενδιαφέρον του Θανάση Μαυρομάτη. Θα του επιτρέψει, όμως, η υπόλοιπη τετράδα των αγοραστών να κατακτήσει το πολυπόθητο σετ του πωλητή;

Cash or Trash: Η Άντα Πανά κάνει μια προσφορά που ξεπερνάει τις προσδοκίες!

Cash or Trash: Ένα ρετρό αντικείμενο γίνεται μήλον της έριδος

Η Δάφνη, πιανίστα και συνθέτρια με έργο διεθνώς αναγνωρισμένο, έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash με ένα ξεχωριστό αντικείμενο. Ο Θάνος Λούδος ξεδιαλύνει το μυστήριο προέλευσης και το αντικείμενο της πωλήτριας βρίσκει τη θέση του χρονολογικά. Μόνο όσοι θέλουν πραγματικά το αντικείμενο της Δάφνης παίζουν με ανοιχτά χαρτιά στο παιχνίδι των προσφορών!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η παρουσιάστρια του Cash or Trash

Η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η παρουσιάστρια του Cash or Trash

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Ιόλη Χιωτίνη: Οι σπουδές, το ύψος και η συμμετοχή της στο Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

