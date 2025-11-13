Σοφία Παυλίδου: «Η μαμά μου δεν ήθελε τρίτο παιδί. Mεγάλωσα στον αυτόματο»

Σοφία Παυλίδου: Η εξομολόγηση για το πώς μεγάλωσε και τη σχέση με τους γονείς της/ βίντεο Happy Day

Η Σοφία Παυλίδου μίλησε για τους δίδυμους γιους της αλλά και τους γονείς της, αποκαλύπτοντας πως ήταν το τρίτο παιδί που μεγάλωσε στον «αυτόματο». Ακόμη, περιέγραψε τους λόγους που την οδήγησαν να μείνει από τα 18 της μόνη της, χωρίς να ζητήσει ποτέ τη βοήθεια των γονιών της στην πορεία της ζωής της.

«Οι γιοι μου πηγαίνουν στα 23 τους. Τελείωσαν τις σπουδές. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τα αγόρια μου, αλλά δε θέλουν», είπε η ηθοποιός στο Happy Day.

Οι γιοι της Σοφίας Παυλίδου είναι 23 ετών / Happy Day

Στη συνέχεια, μίλησε για το πώς αποφάσισε να γίνει ηθοποιός και πώς είχαν αντιδράσει οι γονείς της, τότε. «Πήγα έδωσα πανελλήνιες και είχα περάσει σε μια σχολή. Δεν τους είχα πει ότι είχα δώσει εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Κρατικού. Όταν πέρασα, τους είπα ότι θα προτιμήσω αυτό (σ.σ την υποκριτική)», ανέφερε.

«Η αλήθεια είναι πως δεν έδινα πολλή σημασία στους γονείς. Έχω φύγει από 18 χρόνων και ζούσα μόνη μου. Δούλευα, σπούδαζα μόνη μου. Δούλευα σε δύο δουλειές, το πρωί σε μια αποθήκη έκανα απογραφή και το βράδυ σε καφέ, σε μπαρ. Και ήταν και πιο εύκολα τότε τα πράγματα νομίζω», συνέχισε.

Στην πορεία, αποκάλυψε πως κάτι την έδιωχνε μάλλον γι΄αυτό και έφυγε από τους γονείς της.

«Δεν ήταν σκληρό το περιβάλλον ούτε υπήρχε αυστηρότητα. Ίσα ίσα… Εγώ μεγάλωσα στον αυτόματο, επειδή έχω δύο μεγάλα αδέρφια και κάπως η μαμά μου δεν ήθελε και ένα τρίτο παιδί και κάπως το έκανε. Δεν ήμουν και τόσο... Ξέρεις δε με πρόσεχε κανένας, ούτως ή άλλως μόνη μου ήμουν σε ό,τι έκανα. Αυτό συνέβαινε, οπότε και εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη να φύγω μόνη μου», εξομολογήθηκε.

Σοφία Παυλίδου - Χρήστος Φερεντίνος με τους γιους τους, το 2011/ NDP

Αποκάλυψε επίσης πως ήταν μόνη της και στην πορεία της ζωής μου και δε ζήτησε ποτέ τη βοήθεια των γονιών της ούτε τους ενημέρωνε ποτέ για τίποτα. «Τους έλεγα τα βασικά. Παντρεύομαι, γεννάω, ξέρεις… τα highlights. Δεν την είχα την αγκαλιά. Δεν την είχα και καθένας από αυτούς δεν την έδωσε για τους δικούς του λόγους. Οι γονείς μου δηλαδή, είχαν και αυτοί τα δικά τους θέματα. Τους έχω συγχωρέσει και το έχω δουλέψει όλο αυτό, αλλά τώρα το συζητάω όμορφα και ωραία, ξέρεις, στην πορεία της ζωής», αποκάλυψε.

«Υπήρχε μια μοναξιά από μένα. Παρόλα αυτά, είχα και μια απίστευτη αισιοδοξία γιατί ήταν κάτι που είχαν οι γονείς μου ένα χαρακτηριστικό. Βλέπεις, υπάρχει μια ισορροπία. Κάτι δεν έχεις, κάτι έχεις, που αυτό το κρατάω από αυτούς. Ξέρανε πολύ να αγαπάνε. Δηλαδή, η μεταξύ τους αγάπη ήταν κάτι που το έχω κρατήσει από αυτούς», κατέληξε.

Η ηθοποιός έχει δύο μεγαλύτερους αδελφούς, με διαφορά ηλικίας 8 και 7 χρόνων από εκείνους. Η Σοφία Παυλίδου απέκτησε δύο γιους, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη, με τον Χρήστο Φερεντίνο, με τον οποίο πήραν διαζύγιο το 2016, μετά από 12 χρόνια γάμου.

