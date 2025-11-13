First Dates: Ο Πέτρος από τη Νίκαια «έχει φάει τα μούτρα του στον έρωτα»

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 16:13 Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται ξανά το ιστορικό ρετιρέ στο Κολωνάκι
13.11.25 , 16:03 Κάκκαβα για Λαγούτη: «Δε μου άρεσε ο όρος trash - Νομίζω ότι παρασύθηκε»
13.11.25 , 15:43 Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
13.11.25 , 15:42 Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»
13.11.25 , 15:28 Ο Δικηγόρος Του Λιγνάδη, Χρ. Μαυρομάτης Για Τις Εξελίξεις Της Υπόθεσης
13.11.25 , 15:25 Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει στο Gazarte Roof Stage
13.11.25 , 15:18 Στέλλα Παλούκη: «Με το που βγήκε στη φόρα η σχέση μου, όλοι άλλαξαν»
13.11.25 , 15:05 Αποστολόπουλος Για Ρασοφόρο: Του Έστειλα 200 Ευρώ - Δεν Τα Πήρα Ποτέ Πίσω
13.11.25 , 15:02 Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone
13.11.25 , 15:01 Νικολέττα Καρρά: «Πριν λίγες εβδομάδες έκανα ένα χειρουργείο»
13.11.25 , 15:00 Ειρήνη Λαγούδη: Αναμένονται Ραγδαίες Εξελίξεις - Τι Νέο Υπάρχει
13.11.25 , 14:55 Αλλαγές στις συναλλαγές με IRIS
13.11.25 , 14:55 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
13.11.25 , 14:54 Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
13.11.25 , 14:50 Αντωνία Καλλιμούκου – Νίκος Παραδείσης: Βόλτα στο Κολωνάκι με τον γιο τους
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»
Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται ξανά το ιστορικό ρετιρέ στο Κολωνάκι
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Στέλλα Παλούκη: «Με το που βγήκε στη φόρα η σχέση μου, όλοι άλλαξαν»
First Dates - Sneak preview: Είδε το ραντεβού της, αλλά... το ήξερε ήδη!
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates κάθε βραδιά φέρνει νέες γνωριμίες, απρόσμενες στιγμές και μικρές ιστορίες, που μπορεί να οδηγήσουν σε έναν μεγάλο έρωτα!

Η Ζεν υποδέχεται ξανά τους επίδοξους ερωτευμένους, έτοιμη να δει ποιοι θα καταφέρουν να βρουν τη δική τους σπίθα, που θα αλλάξει τη ζωή τους!

Ο 23χρονος Πέτρος από τη Νίκαια «έχει φάει τα μούτρα του στον έρωτα», όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, αλλά δεν το βάζει κάτω. Έρχεται στο First Dates με χαμόγελο, χιούμορ και ανοιχτή καρδιά, αφού δεν κάνει διακρίσεις και του αρέσουν ξανθιές, μελαχρινές και κοκκινομάλλες! Η φλογερή Χριστίνα από τον Πειραιά σίγουρα δεν είναι έτοιμη για την έκπληξη, που της επιφυλάσσει η μοίρα. Ένα ραντεβού με ιστορία, θα έχει, άραγε, happy end;

Ο γοητευτικός Θάνος μπορεί να μην έχει ερωτευτεί ποτέ, αλλά έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα με θετική ενέργεια και πίστη ότι η τύχη του θα αλλάξει. Εκεί τον περιμένει ο παλιός γνώριμος του First Dates, ο Αργύρης, που επιστρέφει για να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη. Ίσως αυτή τη φορά τα πράγματα να πάρουν μια διαφορετική τροπή.

Η ρομαντική Τζουλιάνα ανυπομονεί να ζήσει τη μαγεία του First Dates και να γνωρίσει, ίσως, τον έρωτα της ζωής της. Ο Δημήτρης τη συναντά με ένα ιδιαίτερο δώρο, ένα κουτάκι με τριαντάφυλλα και μια θήκη, που κρύβει μια υπόσχεση. Κάποιες φορές όμως, τα πιο όμορφα ξεκινήματα αφήνουν πίσω τους μια γλυκιά σιωπή…

Ένα επεισόδιο όπου ο έρωτας αποκαλύπτει τις πιο απρόσμενες εκφάνσεις του, θυμίζοντάς μας πως κάθε συνάντηση, ακόμα κι αν δεν οδηγεί στο πάντα, μπορεί να αγγίξει κάτι αληθινό μέσα μας!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά! Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν. Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ. Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους! Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top