Επιστρέφουν τα Υπέροχα Πλάσματα: Η Μυρτώ Αλικάκη έγινε πάλι «Μητσάκι»

Μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, η δημοφιλής σειρά «Υπέροχα Πλάσματα» ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες, και η Μυρτώ Αλικάκη μίλησε για τη συγκίνηση και τις αλλαγές που φέρνει αυτή η επιστροφή.

«Θα ξεκινήσουμε γυρίσματα με την καινούργια χρονιά για τα «Υπέροχα Πλάσματα» για το comeback», ανέφερε η ηθοποιός στο Breakfast@star, δείχνοντας ενθουσιασμό για τη νέα σεζόν.

Σχετικά με το πώς φαντάζεται τον ρόλο της μετά από τόσα χρόνια, σημείωσε: «Νομίζω ότι ο πυρήνας των ανθρώπων δεν αλλάζει. Έχει κλειδώσει επίσημα η επιστροφή.»

Η Μυρτώ Αλικάκη αποκάλυψε επίσης ότι η επιστροφή της σειράς είναι κάτι που έχει επιβεβαιωθεί επίσημα:«Όχι, είναι κάτι επίσημο».

Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε και για την αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της για τις ανάγκες της επιστροφής της σειράς επιστρέφοντας στο ξανθό που είχε το αγαπημένο «Μητσάκι»: «Ναι, ναι. Εντάξει, αυτή τη φορά έτσι κάπως το είχα και ήθελα να το κάνω, γενικότερα. Μ' αρέσει, δηλαδή.»

Άραγε, θα επιστρέψουν όλοι οι βασικοί ηθοποιοί της σειράς; Η Μυρτώ Αλικάκη ήταν ξεκάθαρη ξεκαθαρίζοντας: «Πάντως, εμείς οι τρεις, οι πολύ-πολύ βασικοί, οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε μαζί και θα είμαστε. Τώρα για τους υπόλοιπους δε γνωρίζω ποιοι θα είναι.»

Θα δούμε και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη;



Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ένας από τους βασικούς ηθοποιούς της σειράς, μίλησε για τις εξελίξεις και τις πιθανότητες συμμετοχής του.

«Όχι, δεν έχει γίνει καμία προσέγγιση από κανένα κανάλι, από κανέναν. Δεν ξέρω αν θα το κάνω, δεν το κάνω, δεν ξέρω. Κι εγώ το έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω.»

Ο ηθοποιός εξέφρασε όμως τη χαρά του για το γεγονός ότι η σειρά θα επιστρέψει, σημειώνοντας την αισιοδοξία του για το μεγάλο comeback: «Xαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει. Μακάρι να είναι και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αρκετά χρόνια μετά.»

Παράλληλα, ο Βλαδίμηρος διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση για τη συμμετοχή του, καθώς οι υποχρεώσεις του μπορεί να επηρεάσουν την απόφασή του.

«Επαναλαμβάνω ότι δεν έχει γίνει καμία κρούση. Αναλόγως τις υποχρεώσεις που έχω. Δεν ξέρω τι υποχρεώσεις θα έχω, θα κάνω μια σειρά αργότερα. Όταν αρχίσουμε την προετοιμασία δε θα μπορώ να κάνω τίποτα άλλο.»



