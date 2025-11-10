Κατερίνα Ζαρίφη για ιερέα: «Πολλοί άνθρωποι του χώρου τον επισκέπτονταν»

Μια εγκληματική ομάδα που προωθούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε Αττική και Ρόδο εξάρθρωσε η Δίωξη Ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ξεχωρίζει ένας 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας, ο οποίος διατηρούσε ακόμη και κανάλι στο Youtube.

Το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε πως έμενε στην ίδια πολυκατοικία με τον ρασοφόρο Influencer και Youtuber που συνελήφθη, συμπληρώνοντας ότι δεχόταν επισκέψεις από πολλούς ανθρώπους του χώρου.

«Τυγχάνει να τον γνωρίζω. Ήμασταν στην ίδια πολυκατοικία. Τέταρτο όροφο εγώ, τρίτο ο ρασοφόρος. Αυτό είναι πριν 7-8 χρόνια περίπου. Ήμασταν γείτονες για τουλάχιστον δύο χρόνια. Αυτό που με στεναχωρεί ιδιαίτερα είναι... Καταρχάς, εμείς δεν είχαμε αντιληφθεί κάτι. Είχαμε αντιληφθεί ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός. Ένας άνθρωπος που θα σου έλεγε "ναι θα θελα να βγω σε μια εκπομπή". Μεγάλο ταλέντο στη μαγειρική, με βραβεύσεις με όλα αυτά. Μας έφερνε φαγητά, δοκιμάζαμε, ήταν ο γνωστός γείτονας που σου χτυπάει το κουδούνι και σου δίνει ένα φαγητό για να δοκιμάσεις», αποκάλυψε η Κατερίνα Ζαρίφη στο Buongiorno.

Ζαρίφη για παλαιοημερολογίτη ιερέα Youtuber: «Ήμασταν γείτονες - Μας έφερνε φαγητά»

«Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σίγουρα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι του χώρου μας που τον επισκέπτονταν. Και μου είχε γίνει κρούση για να παρουσιαστεί στην τηλεόραση. Είπε "ότι αν τύχει και θέλετε να έχετε ένα θέμα μαγειρικής, κυρίως για τη μοναστηριακή κουζίνα" που έχει πάρει και βραβείο επαναλαμβάνω», συμπλήρωσε η ίδια.

«Είχε ένα ρόλο συμβουλευτικό, ένα ρόλο να έρθω να μιλήσω στον πνευματικό μου», εξήγησε η συνεργάτιδα της Φαίης Σκορδά.