H συμπαραγωγή της Nova «CAFÉ 404» σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Το «CAFE 404» η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη, μετά την πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες τον περασμένο Σεπτέμβριο κάνει τώρα πρεμιέρα και στα κανάλια Novacinema, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1

Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Η ταινία, μια σύγχρονη dark comedy, βασίζεται σε εξαιρετικές ερμηνείες από ένα δυνατό καστ με τους Dimitri Gripari, Margaux Karayianni, Jerome Kaluta, και Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Μαρία Ναυπλιώτου, Vassilis Koukalani, Kris Radanov

Η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές.

Η Nova, δίνει την ευκαιρία στους σινεφίλ και στους συνδρομητές της να απολαύσουν σε Α’ τηλεοπτική προβολή την πρεμιέρα της συμπαραγωγής της «CAFÉ 404» την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη, ενώ το σενάριο έχουν γράψει οι Σωτήρης Νικίας, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Stefano Fasce. Το τραγούδι τίτλων της ταινίας έγραψε ο Ανδρέας Τσιλιφώνης και το ερμηνεύει ο Χρήστος Δάντης. Η ταινία βασίζεται σε εξαιρετικές ερμηνείες από ένα εξαιρετικό καστ με τους Dimitri Gripari, Margaux Karayianni, Jerome Kaluta και Αντώνη Τσιοτσιόπουλο. Σε χαρακτηριστικούς ρόλους η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Vassilis Koukalani και ο Kris Radanov.

Το «CAFÉ 404» που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στις κινηματογραφικές αίθουσες, είναι μία σύγχρονη dark comedy που μας μεταφέρει σε ένα παλιό καφέ σε ερημωμένο παράδρομο της Εθνικής Οδού, όπου ο Τζίμι παλεύει να σώσει την οικογενειακή του επιχείρηση από τη χρεοκοπία. Η ιστορία ξεκινά όταν μια αποτυχημένη ανταλλαγή ναρκωτικών αφήνει πίσω της μια τσάντα γεμάτη μετρητά, βάζοντας τον Τζίμι και τους τρεις εκκεντρικούς υπαλλήλους του CAFE 404 σε έναν αγώνα επιβίωσης και ανατροπών. Καθώς η νύχτα προχωρά, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με την αστυνομία, τοπικούς κακοποιούς και απροσδόκητους ταξιδιώτες, ενώ οι σχέσεις τους δοκιμάζονται και οι αλήθειες αποκαλύπτονται.

Απόλαυσε την πρεμιέρα «CAFÉ 404» στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.