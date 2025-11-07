H συμπαραγωγή της Nova «CAFÉ 404» σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 18:54 Cash or Trash: Παγώνης vs Τσαγκαράκης: Ποιος θα φορέσει το καπέλο Gucci;
07.11.25 , 18:34 Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
07.11.25 , 18:27 Βέροια: Ο ληστής τραυματίστηκε από το όπλο του στην πάλη με το θύμα!
07.11.25 , 18:15 Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
07.11.25 , 18:09 3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές
07.11.25 , 18:05 Cash or Trash: Η επιστροφή της Σέλμα και η πρόσκληση για ποτό στον Σταυρίδη
07.11.25 , 17:58 Nissan Juke: Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το αποκτήσετε
07.11.25 , 17:46 Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Νέα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν
07.11.25 , 17:39 Η ώρα του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
07.11.25 , 17:10 Τζώρτζογλου: Μιλά για τη δήλωσή του ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλo κρεβάτι
07.11.25 , 16:59 Λάρισα: 3χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ που πέρασε από πάνω του
07.11.25 , 16:59 Μάρα Ζαχαρέα: Τα τρία τηλεοπτικά απωθημένα και η συνάντηση με την Γκίλφοϊλ
07.11.25 , 16:58 COSMOTE TELEKOM: Δωρεάν γρήγορο ίντερνετ σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία
07.11.25 , 16:56 GNTM: Τα μοντέλα μεταμορφώνονται σε fashion icon βοσκοί και βοσκοπούλες
07.11.25 , 16:13 Aυτά είναι τα απίστευτα οφέλη των smoothies
Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Δείτε πώς είναι σήμερα
Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Μελίνα Μακρή: «Το παιδί μου είναι 3,5 ετών και δεν μιλάει ακόμα»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Τριήμερη κακοκαιρία με βροχές σε πέντε περιοχές
Η Αγγελική Δαλιάνη φωτογραφίζεται με τη 16χρονη κούκλα κόρη της, Λυδία
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Σε Α’ τηλεοπτική προβολή Το Cafe 404
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 

H συμπαραγωγή της Nova «CAFÉ 404» σε Α’ τηλεοπτική προβολή

  •  Το «CAFE 404» η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη, μετά την πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες τον περασμένο Σεπτέμβριο κάνει τώρα πρεμιέρα και στα κανάλια Novacinema, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1
  • Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!
  • Η ταινία, μια σύγχρονη dark comedy, βασίζεται σε εξαιρετικές ερμηνείες από ένα δυνατό καστ με τους Dimitri Gripari, Margaux Karayianni, Jerome Kaluta, και Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Μαρία Ναυπλιώτου, Vassilis Koukalani, Kris Radanov
  • Η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές.

Η Nova, δίνει την ευκαιρία στους σινεφίλ και στους συνδρομητές της να απολαύσουν σε Α’ τηλεοπτική προβολή την πρεμιέρα της συμπαραγωγής της «CAFÉ 404» την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

H συμπαραγωγή της Nova «CAFÉ 404» σε Α’ τηλεοπτική προβολή

 Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη, ενώ το σενάριο έχουν γράψει οι Σωτήρης Νικίας, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Stefano Fasce. Το τραγούδι τίτλων της ταινίας έγραψε ο Ανδρέας Τσιλιφώνης και το ερμηνεύει ο Χρήστος Δάντης. Η ταινία βασίζεται σε εξαιρετικές ερμηνείες από ένα εξαιρετικό καστ με τους Dimitri Gripari, Margaux Karayianni, Jerome Kaluta και Αντώνη Τσιοτσιόπουλο. Σε χαρακτηριστικούς ρόλους η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Vassilis Koukalani και ο Kris Radanov.

H συμπαραγωγή της Nova «CAFÉ 404» σε Α’ τηλεοπτική προβολή

H συμπαραγωγή της Nova «CAFÉ 404» σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Το «CAFÉ 404» που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στις κινηματογραφικές αίθουσες, είναι μία σύγχρονη dark comedy που μας μεταφέρει σε ένα παλιό καφέ σε ερημωμένο παράδρομο της Εθνικής Οδού, όπου ο Τζίμι παλεύει να σώσει την οικογενειακή του επιχείρηση από τη χρεοκοπία. Η ιστορία ξεκινά όταν μια αποτυχημένη ανταλλαγή ναρκωτικών αφήνει πίσω της μια τσάντα γεμάτη μετρητά, βάζοντας τον Τζίμι και τους τρεις εκκεντρικούς υπαλλήλους του CAFE 404 σε έναν αγώνα επιβίωσης και ανατροπών. Καθώς η νύχτα προχωρά, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με την αστυνομία, τοπικούς κακοποιούς και απροσδόκητους ταξιδιώτες, ενώ οι σχέσεις τους δοκιμάζονται και οι αλήθειες αποκαλύπτονται.

H συμπαραγωγή της Nova «CAFÉ 404» σε Α’ τηλεοπτική προβολή

H συμπαραγωγή της Nova «CAFÉ 404» σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Με την ταινία «CAFE 404» η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

H συμπαραγωγή της Nova «CAFÉ 404» σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Απόλαυσε την πρεμιέρα «CAFÉ 404» στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVA
 |
CAFE 404
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top