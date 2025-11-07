Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η on air έκπληξη των συνεργατών της

Μία υπέροχη έκπληξη επεφύλασσαν στη Σταματίνα Τσιμτσιλή οι συνεργάτες της στην εκπομπή της Happy Day.

Η παρουσιάστρια έχει αύριο την ονομαστική της εορτή και η ομάδα της εκπομπής δεν παρέλειψε να της προσφέρει εντυπωσιακές ανθοδέσμες και πολλές ευχές.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερή. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τις πολύ όμορφες ευχές που ξέρετε ότι αύριο Σάββατο, που θα είναι η ονομαστική μου εορτή, όταν ξυπνήσω δεν θα έχω την χαρά να με γιορτάσετε έτσι με μεγαλοπρέπεια όπως κάνετε συνήθως. Το κάνατε μια μέρα πριν», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα και αλήθεια σας το λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους μπροστά και πίσω από τις κάμερες που κάνατε αυτή την ημέρα πολύ ξεχωριστή. Γιατί όταν έχεις καλομάθει όλα αυτά τα χρόνια να πέφτει η ονομαστική σου γιορτή καθημερινή και σε γιορτάζουν με μεγαλοπρέπεια από τις έξι το πρωί, αύριο θα μου πουν τα παιδιά μου “μαμά, χρόνια πολλά… τι θα φάμε για πρωινό;”. Συνήθως, όταν φτάνω σπίτι, έχω ήδη χορτάσει ευχές και λουλούδια, έχω ήδη γιορτάσει οπότε είμαι καλά», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.