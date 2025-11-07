Όμιλος VW: Τι γίνεται με τις πωλήσεις και τις παραδόσεις

Ο Όμιλος Volkswagen (Volkswagen Group) ολοκλήρωσε το πρώτο εννεάμηνο του 2025 με σταθερή εμπορική δυναμική και ισχυρή πρόοδο στη στρατηγική του μετάβαση, παρά το απαιτητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον.Οι παγκόσμιες παραδόσεις ανήλθαν σε 6,60 εκατ. οχήματα (+1,2%), ενώ τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €238,7 δισ. (+0,6%). Το λειτουργικό αποτέλεσμα ανήλθε σε €5,4 δισ., επηρεασμένο από έκτακτες επιβαρύνσεις €7,5 δισ., κυρίως από αυξημένους δασμούς στις ΗΠΑ και προσαρμογές στη στρατηγική προϊόντων της Porsche.



Εξαιρουμένων των έκτακτων αυτών παραγόντων, το λειτουργικό περιθώριο διαμορφώνεται στο 5,4%, επιβεβαιώνοντας τη στιβαρή λειτουργική βάση και την αποτελεσματικότητα του Ομίλου, καθώς προχωρά σε επενδύσεις υψηλής κλίμακας για το μέλλον της αυτοκίνησης.Στη Δυτική Ευρώπη, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 17% στο εννεάμηνο, με ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική στα ηλεκτρικά οχήματα, όπου το 22% των νέων παραγγελιών αφορά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (BEV). Παράλληλα, 1 στα 4 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που αγοράζονται στην Ευρώπη προέρχεται από μάρκες του Ομίλου Volkswagen.



Σε επίπεδο παραδόσεων, η εμπορική απόδοση ήταν θετική σε Νότια Αμερική (+13%), Δυτική Ευρώπη (+4%) και Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη (+11%), αντισταθμίζοντας τις πιέσεις σε Κίνα (-2%) και Βόρεια Αμερική (-11%).

Με παρουσία σε περισσότερες από 150 αγορές, 115 παραγωγικές εγκαταστάσεις και περίπου 680.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροκίνησης, ψηφιοποίησης και συνδεσιμότητας, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και την ισχυρή βιομηχανική του βάση για να εξασφαλίζει καινοτομία, ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε οδηγό και κάθε ανάγκη μετακίνησης.

