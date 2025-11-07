GNTM - Sneak Preview: Γνωστή τραγουδίστρια στην αποψινή δοκιμασία!

Απόψε στις 21:00 στο Star, το GNTM υπόσχεται ένα επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, μουσική και πάθος για μόδα! Η ενέργεια κορυφώνεται με μια guest εμφάνιση που θα συζητηθεί: η Lila, το πιο hot μουσικό φαινόμενο της εποχής, έρχεται να δώσει τον δικό της τέμπο στη δοκιμασία των διαγωνιζομένων.

Η τραγουδίστρια και performer, που έχει ήδη κατακτήσει τη μουσική σκηνή με τις επιτυχίες της, αποκαλύπτει μια πιο fashion πλευρά της — καθώς, όπως είπε και η ίδια, έχει συμμετάσχει σε καμπάνιες και φωτογραφίσεις, γνωρίζοντας καλά τον κόσμο του modeling.

Οι κριτές και οι παίκτριες την υποδέχονται με ενθουσιασμό, ενώ το επεισόδιο υπόσχεται και μια άκρως εντυπωσιακή δοκιμασία. Τα μοντέλα “πετούν”, κυριολεκτικά, με φτερά, σε μια θεαματική φωτογράφιση κάτω από τον καυτό ήλιο — με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς!

Μην το χάσετε! Απόψε στις 21:00, μόνο στο Star — το GNTM γίνεται πιο καυτό από ποτέ!