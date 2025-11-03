Φάρμα: Η Βαλεντίνα πανηγυρίζει έξαλλα την αρχηγία της - Δείτε sneak preview

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έδωσε στον Βασίλη και τη Ζωή την επιλογή να γίνουν αρχηγοί των δύο νέων ομάδων, είτε να παραμείνουν στην ίδια και να ορίσουν τον αντίπαλο αρχηγό.

«Αποφασίσαμε να πάει αρχηγός από την άλλη ομάδα κάποιος, ο οποίος δε θα θέλαμε να βγει από το παιχνίδι», ακούμε τη Ζωή να λέει στο αποκλειστικό απόσπασμα, με τον Βασίλη να αποκαλύπτει στη συνέχεια πως η Βαλεντίνα είναι το πρόσωπο που θέλουν να προστατέψουν.

Φάρμα: Πανευτυχής η Βαλεντίνα μετά την ανάληψη της αρχηγίας

Στο άκουσμα ότι θα αναλάβει τον ρόλο της αρχηγού, αποφεύγοντας έστω και προσωρινά τον Αχυρώνα, η Βαλεντίνα ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Έτρεξε προς το μέρος του Βασίλη και της Ζωής για να τους αγκαλιάσει, φωνάζοντας γεμάτη χαρά και ενθουσιασμό: «Επιτέλους! Δε θα μπω Αχυρώνα! Ευχαριστώ, ευχαριστώ!».

Φάρμα: Η αγκαλιά της Βαλεντίνας με τον Βασίλη και τη Ζωή

Είμαι αρχηγός; Εγώ είμαι αρχηγός; Ω, Θεέ μου! Ω, Θεέ μου!» πρόσθεσε στις κάμερες, αδυνατώντας να πιστέψει αυτό που μόλις είχε συμβεί.

