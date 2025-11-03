Φάρμα: Η Βαλεντίνα πανηγυρίζει έξαλλα την αρχηγία της - Δείτε sneak preview

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τo επεισόδιο της Δευτέρας 3/11

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 19:39 Γαλλία: Σκάνδαλο με τη Shein - Πουλούσε κούκλες παιδικής πορνογραφίας
03.11.25 , 19:32 Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται
03.11.25 , 19:07 Nissan Formula E team: Δυναμικό ξεκίνημα στις δοκιμές της Βαλένθια
03.11.25 , 19:06 Cash or Trash: Ο Λούδος αμφισβήτησε τη σπανιότητα του ρολογιού του πωλητή
03.11.25 , 18:54 Μαλδίβες: Απαγορεύθηκε το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
03.11.25 , 18:37 Βορίζια: Ο «μεσίτης» του σασμού & η βάφτιση που θα έριχνε τους τόνους
03.11.25 , 18:35 Πρωτιά για τον Τροχό της Τύχης τον Οκτώβριο
03.11.25 , 18:30 Βορίζια: Πώς ξεκίνησε η βεντέτα στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου το 1955
03.11.25 , 17:50 Τροχαίο ατύχημα για την Ντόρα Μακρυγιάννη - Οδηγός παραβίασε το stop
03.11.25 , 17:50 Black Friday 2025: Πότε ξεκινά, τι να περιμένεις & πώς να προετοιμαστείς
03.11.25 , 17:49 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο γιος του Αναστάσης έγινε 12 ετών
03.11.25 , 17:48 55χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε 15χρονο στην Επανομή Θεσσαλονίκης!
03.11.25 , 17:46 Φάρμα: Η Βαλεντίνα πανηγυρίζει έξαλλα την αρχηγία της - Δείτε sneak preview
03.11.25 , 17:26 Οι νέες σειρές έρχονται να καθηλώσουν στο Novacinema4!
03.11.25 , 17:13 Φάρμα: «Δείτε το τώρα, γιατί δε θα το ξαναδείτε αυτό»
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλες εντάσεις;
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Βορίζια: «Σ΄αγαπάω, μ' ακούς;» - Σπάραξε η σύζυγος του 39χρονου στην κηδεία
Θοδωρής Κυριακού – Δήμητρα Μπιθαρά: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή τους
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Φόρεσαν τυχαία ολόιδια σύνολα σε επίσημη πρεμιέρα
Βορίζια: Πώς ξεκίνησε η βεντέτα στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου το 1955
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Black Friday 2025: Πότε ξεκινά, τι να περιμένεις & πώς να προετοιμαστείς
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έδωσε στον Βασίλη και τη Ζωή την επιλογή να γίνουν αρχηγοί των δύο νέων ομάδων, είτε να παραμείνουν στην ίδια και να ορίσουν τον αντίπαλο αρχηγό. 

Φάρμα: Πυρά Στέλλας κατά Βασίλη: «Θεωρώ άνανδρο ότι έγινε αρχηγός»

«Αποφασίσαμε να πάει αρχηγός από την άλλη ομάδα κάποιος, ο οποίος δε θα θέλαμε να βγει από το παιχνίδι», ακούμε τη Ζωή να λέει στο αποκλειστικό απόσπασμα, με τον Βασίλη να αποκαλύπτει στη συνέχεια πως η Βαλεντίνα είναι το πρόσωπο που θέλουν να προστατέψουν

Φάρμα: Απόψε αγωνίζονται για το... σπίτι! -  «Τώρα θα αρχίσουν τα γλέντια!»

Φάρμα: Πανευτυχής η Βαλεντίνα μετά την ανάληψη της αρχηγίας

Φάρμα: Πανευτυχής η Βαλεντίνα μετά την ανάληψη της αρχηγίας

Στο άκουσμα ότι θα αναλάβει τον ρόλο της αρχηγού, αποφεύγοντας έστω και προσωρινά τον Αχυρώνα, η Βαλεντίνα ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Έτρεξε προς το μέρος του Βασίλη και της Ζωής για να τους αγκαλιάσει, φωνάζοντας γεμάτη χαρά και ενθουσιασμό: «Επιτέλους! Δε θα μπω Αχυρώνα! Ευχαριστώ, ευχαριστώ!». 

Φάρμα: Η αγκαλιά της Βαλεντίνας με τον Βασίλη και τη Ζωή

Φάρμα: Η αγκαλιά της Βαλεντίνας με τον Βασίλη και τη Ζωή

Είμαι αρχηγός; Εγώ είμαι αρχηγός; Ω, Θεέ μου! Ω, Θεέ μου!» πρόσθεσε στις κάμερες, αδυνατώντας να πιστέψει αυτό που μόλις είχε συμβεί.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top