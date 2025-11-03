Φάρμα: Πυρά Στέλλας κατά Βασίλη: «Θεωρώ άνανδρο ότι έγινε αρχηγός»

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει ότι ο Βασίλης και η Ζωή έχουν την επιλογή να γίνουν αρχηγοί των δύο νέων ομάδων ή να μείνουν στην ίδια και να ορίσουν τον αντίπαλο αρχηγό

Ο Βασίλης ανακοινώνει στον παρουσιαστή την απόφασή του να συνεχίσει να αγωνίζεται μαζί με τη Ζωή, με την οποία έχουν έρθει αρκετά κοντά και πλέον αλληλοβοηθιούνται.

Φάρμα: Μια γροθιά Βασίλης - Ζωή

«Να ομολογήσω ότι μας σόκαρε στην αρχή ότι θα έπρεπε να χωριστούμε. Αποφασίσαμε ότι θα μείνουμε στην ίδια ομάδα. Θα μπω εγώ αρχηγός», τον ακούμε να λέει στο sneak preview από το αποψινό επεισόδιο της Φάρμας που θα προβληθεί στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star.

Στη συνέχεια, βλέπουμε τη Στέλλα να ρίχνει τα βέλη της προς τον Βασίλη, χαρακτηρίζοντας άνανδρη τη συμπεριφορά του και επισημαίνοντας πως η στρατηγική που ακολουθεί δε θα του βγει σε καλό.

Φάρμα: Βέλη Στέλλας σε Βασίλη

«Γελάω, γιατί από εκεί φαίνεται η ανωριμότητα και η ηλικία τους. Θεωρώ λίγο άνανδρο από τη μεριά του Βασίλη το ότι εκείνος έγινε αρχηγός και όχι η Ζωή. Η Ζωούλα είναι πολύ εκτεθειμένη γιατί έχουμε μείνει πολύ δυνατές γυναίκες. Οπότε, για μένα, είναι πολύ κακή στρατηγική αυτή που ακολούθησε ο Βασίλης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

