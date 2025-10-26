Τα Φαντάσματα: Το γύρισμα, οι απορίες κι οι γάμπες του Γιάννη Στάνκογλου

STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από τη σειρά Τα Φαντάσματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρίνα νοίκιασε την έπαυλη για γυρίσματα, με τον Γιάννη Στάνκογλου να πρωταγωνιστεί στη σειρά που γυρίζεται!

Τα φαντάσματα είναι ενθουσιασμένα που κάτι καινούργιο συμβαίνει στο σπίτι, ενώ οι απορίες τους για πράγματα που δε γνωρίζουν, προκαλούν πολύ γέλιο! 

Η Μπίλιω έχει πολλές απορίες, με τον Παρασκευά να προσπαθεί να τις λύνει. Ο ταγματάρχης Αθανάσιος Καρκαλέντζος είναι ενθουσιασμένος με τον σκηνοθέτη, ενώ ο Χάρης φαίνεται να ζηλεύει τον θαυμασμό της Μαρίνας στο πρόσωπο του Γιάννη Στάνκογλου. «Σιγά θα τον ματιάσεις τον άνθρωπο!», της λέει ο Χάρης. «Ποιον; Καλέ ούτε που τον κοιτάω, μη χειρότερα!» του απαντάει εκείνη. 

Η Θεοφανία δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της με το στόρι της σειράς. θέλοντας να δει τις γάμπες του ηθοποιού. Η Μαρίνα της απαντάει ότι έχει λέγοντας ότι της έχει δει σε σίριαλ. Τότε ο Χάρης σχολίασε: «Α καλά, αμά ο ηθοποιός δείχνει τις γάμπες του για να κάνει καριέρα...»

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα

Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ
 |
ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
