Τα Φαντάσματα: Το γύρισμα, οι απορίες κι οι γάμπες του Γιάννη Στάνκογλου

Δείτε το σχετικό βίντεο από τη σειρά Τα Φαντάσματα

Η Μαρίνα νοίκιασε την έπαυλη για γυρίσματα, με τον Γιάννη Στάνκογλου να πρωταγωνιστεί στη σειρά που γυρίζεται!

Ο Γιάννης Στάνκογλου συμμετέχει στα Φαντάσματα ως... ο εαυτός του!

Τα φαντάσματα είναι ενθουσιασμένα που κάτι καινούργιο συμβαίνει στο σπίτι, ενώ οι απορίες τους για πράγματα που δε γνωρίζουν, προκαλούν πολύ γέλιο!

Τα Φαντάσματα: Η Μαρίνα είναι ενθουσιασμένη με τον Γιάννη Στάνκογλου κι ο Χάρης... ζηλεύει!

Η Μπίλιω έχει πολλές απορίες, με τον Παρασκευά να προσπαθεί να τις λύνει. Ο ταγματάρχης Αθανάσιος Καρκαλέντζος είναι ενθουσιασμένος με τον σκηνοθέτη, ενώ ο Χάρης φαίνεται να ζηλεύει τον θαυμασμό της Μαρίνας στο πρόσωπο του Γιάννη Στάνκογλου. «Σιγά θα τον ματιάσεις τον άνθρωπο!», της λέει ο Χάρης. «Ποιον; Καλέ ούτε που τον κοιτάω, μη χειρότερα!» του απαντάει εκείνη.

Τα Φαντάσματα: Ο Γιάννης Στάνκογλου αρέσει πολύ -και- στη Θεοφανία!

Η Θεοφανία δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της με το στόρι της σειράς. θέλοντας να δει τις γάμπες του ηθοποιού. Η Μαρίνα της απαντάει ότι έχει λέγοντας ότι της έχει δει σε σίριαλ. Τότε ο Χάρης σχολίασε: «Α καλά, αμά ο ηθοποιός δείχνει τις γάμπες του για να κάνει καριέρα...»

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα