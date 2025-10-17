Όψη Ήλιου - Δία & Nέα Σελήνη: Τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 15:45 Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχωρεί ο δικηγόρος του – Η ανακοίνωση «βόμβα»
17.10.25 , 15:43 Μπήκαν Στο Σπίτι 90χρονης Και Τη Χτύπησαν Για Να Τη Ληστέψουν
17.10.25 , 15:41 Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
17.10.25 , 15:32 Χαλκίδα: Τι Λέει Η Μητέρα Της Μαθήτριας Που Έπαθε Ηλεκτροπληξία
17.10.25 , 15:26 VW: Που μπορείτε να δείτε τα επαγγελματικά της
17.10.25 , 15:20 «Αγριεύει» ο καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές έως τη Δευτέρα
17.10.25 , 15:17 GNTM: Η πρώτη αποχώρηση - Δεν ήταν καλό το «κλικ» στην κινούμενη νταλίκα
17.10.25 , 15:05 Cash or Trash: Για πρώτη φορά ένα ασυνήθιστο αντικείμενο
17.10.25 , 14:58 Όψη Ήλιου - Δία & Nέα Σελήνη: Τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο
17.10.25 , 14:58 Aυτά είναι τα έξι χαλαρά ζώδια που δεν «μπλοκάρουν» εύκολα
17.10.25 , 14:51 Φοινικούντα: Αυτή είναι η σκηνή του εγκλήματος - Πού βρισκόταν ο ανιψιός
17.10.25 , 14:42 IQ 160: Η Πηνελόπη λέει στον Καλατζή ότι είναι έγκυος - Δείτε sneak preview
17.10.25 , 14:40 Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities
17.10.25 , 14:25 Ποια είναι η σωσίας της Βουγιουκλάκη που την είχε ντουμπλάρει σε 2 ταινίες
17.10.25 , 14:24 Ανθρωποκτονία ο θάνατος του ιδρυτή της Mango; - Ύποπτος ο γιος του
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων»
Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της
Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
Γιώργος Μαζωνάκης: Αποχωρεί ο δικηγόρος του – Η ανακοίνωση «βόμβα»
Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μίλησε για τα προσωπικά της - «Είμαι πολύ καλά»
GNTM: Η πρώτη αποχώρηση - Δεν ήταν καλό το «κλικ» στην κινούμενη νταλίκα
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media

Το Σαββατοκύριακο φέρνει έντονη αστρολογική κινητικότητα, με σημαντικές όψεις και μετακινήσεις που επηρεάζουν την ενέργεια, τη διάθεσή μας αλλά και τις κοινωνικές μας επαφές.

Ήλιος σε τετράγωνο με Δία: Διπλή ανάγνωση

«Η κύρια όψη του Σαββάτου είναι το τετράγωνο ανάμεσα στον Ήλιο στον Ζυγό και τον Δία στον Καρκίνο. Όπως κάθε τετράγωνο, έτσι και αυτό έχει δύο όψεις:

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Από τη μία, δημιουργεί αίσθημα αισιοδοξίας, τυχερών ευκαιριών, αυξημένης αυτοπεποίθησης και διάθεση για επέκταση.

Από την άλλη, ο Δίας ως πλανήτης της υπερβολής μπορεί να «φουσκώσει» και τις προσδοκίες μας, να μας κάνει υπερβολικούς ή και αλαζονικούς σε συμπεριφορές και αντιδράσεις.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Προσοχή λοιπόν στη διαχείριση της ενέργειας και των συναισθημάτων, καθώς το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη δική μας στάση: θα μετατραπεί σε επιτυχία ή... υπερβολή;», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

Σελήνη στην Παρθένο: Οργάνωση και επίλυση εκκρεμοτήτων

Το Σάββατο η Σελήνη παραμένει στην Παρθένο, προσφέροντας στήριξη στην πρακτικότητα και την εστίαση στη λεπτομέρεια. Είναι μια ιδανική μέρα για να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες, να περιποιηθείτε τον χώρο σας ή να εστιάσετε σε όσα δεν προλαβαίνετε μέσα στην εβδομάδα.

Η σεληνιακή ενέργεια μετριάζει τις υπερβολές της όψης Ήλιου-Δία, φέρνοντας ισορροπία και πρακτικότητα στις αντιδράσεις μας.

 Κυριακή με Σελήνη στον Ζυγό & προετοιμασία για νέα Σελήνη

«Την Κυριακή η Σελήνη περνά στον Ζυγό, φέρνοντας μαζί της μια έντονα κοινωνική διάθεση. Είναι ιδανική μέρα για: εξόδους, κοινωνικές επαφές, φιλοξενία στο σπίτι, ή γενικά για να ενισχύσετε τις σχέσεις σας με τους γύρω σας. Ας αξιοποιήσουμε αυτή την ενέργεια για να συνδεθούμε περισσότερο με ανθρώπους, είτε έξω είτε μέσα στον προσωπικό μας χώρο», πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top