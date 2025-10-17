Όψη Ήλιου - Δία & Nέα Σελήνη: Τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο φέρνει έντονη αστρολογική κινητικότητα, με σημαντικές όψεις και μετακινήσεις που επηρεάζουν την ενέργεια, τη διάθεσή μας αλλά και τις κοινωνικές μας επαφές.

Ήλιος σε τετράγωνο με Δία: Διπλή ανάγνωση

«Η κύρια όψη του Σαββάτου είναι το τετράγωνο ανάμεσα στον Ήλιο στον Ζυγό και τον Δία στον Καρκίνο. Όπως κάθε τετράγωνο, έτσι και αυτό έχει δύο όψεις:

Από τη μία, δημιουργεί αίσθημα αισιοδοξίας, τυχερών ευκαιριών, αυξημένης αυτοπεποίθησης και διάθεση για επέκταση.

Από την άλλη, ο Δίας ως πλανήτης της υπερβολής μπορεί να «φουσκώσει» και τις προσδοκίες μας, να μας κάνει υπερβολικούς ή και αλαζονικούς σε συμπεριφορές και αντιδράσεις.

Προσοχή λοιπόν στη διαχείριση της ενέργειας και των συναισθημάτων, καθώς το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη δική μας στάση: θα μετατραπεί σε επιτυχία ή... υπερβολή;», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

Σελήνη στην Παρθένο: Οργάνωση και επίλυση εκκρεμοτήτων

Το Σάββατο η Σελήνη παραμένει στην Παρθένο, προσφέροντας στήριξη στην πρακτικότητα και την εστίαση στη λεπτομέρεια. Είναι μια ιδανική μέρα για να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες, να περιποιηθείτε τον χώρο σας ή να εστιάσετε σε όσα δεν προλαβαίνετε μέσα στην εβδομάδα.

Η σεληνιακή ενέργεια μετριάζει τις υπερβολές της όψης Ήλιου-Δία, φέρνοντας ισορροπία και πρακτικότητα στις αντιδράσεις μας.

Κυριακή με Σελήνη στον Ζυγό & προετοιμασία για νέα Σελήνη

«Την Κυριακή η Σελήνη περνά στον Ζυγό, φέρνοντας μαζί της μια έντονα κοινωνική διάθεση. Είναι ιδανική μέρα για: εξόδους, κοινωνικές επαφές, φιλοξενία στο σπίτι, ή γενικά για να ενισχύσετε τις σχέσεις σας με τους γύρω σας. Ας αξιοποιήσουμε αυτή την ενέργεια για να συνδεθούμε περισσότερο με ανθρώπους, είτε έξω είτε μέσα στον προσωπικό μας χώρο», πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.

