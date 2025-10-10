Γιώργος Σαμπάνης: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η δύσκολη απώλεια στη ζωή του

Το τραγούδι που δεν ήθελε να πει κι έγινε τεράστια επιτυχία

10.10.25 , 21:09 Γιώργος Σαμπάνης: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η δύσκολη απώλεια στη ζωή του
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένος της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο «Στούντιο 4» βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 10/10 ο Γιώργος Σαμπάνης.

Γιώργος Σαμπάνης -«Προς Το Παρόν»: Μια μικρού μήκους ταινία που συγκλονίζει

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για την ενασχόλησή του με τον στίβο, τη συμμετοχή του στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και τον σοβαρό τραυματισμό που του έκοψε τα φτερά - έναν τραυματισμό που συνέβη την ίδια μέρα που έφυγε από τη ζωή ο παππούς του.

Ο Γιώργος Σαμπάνης στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα 

Ο Γιώργος Σαμπάνης στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα 

«Ο αθλητισμός ήρθε στη ζωή μου πολύ νωρίς περισσότερο επειδή ήθελα να κάνω κάτι να μοιάσω στον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ήταν αθλητής, εγώ ήθελα να βρω ένα τρόπο να του δείξω ότι μπορώ και εγώ. Ήταν χωρισμένοι οι γονείς μου. Ήμουν γεννημένος με αυτό. Η μουσική ήταν ο τρόπος να εκφράζομαι, ο στίβος ήταν μια ταυτότητα που πήρα από πολύ νωρίς, ήμουν ο τύπος που τρέχει γρήγορα», ανέφερε αρχικα ο Γιώργος Σαμπάνης.

Στο στούντιο Σαμπάνης – Μακρόπουλος λίγο πριν τη μεγάλη συνεργασία

«Εκείνη τη χρονιά είχα έναν σοβαρό τραυματισμό, οπότε κάθε πιθανότητα συμμετοχής μου στην ολυμπιακή ομάδα τελείωσε. Εκείνη την εποχή πέθανε και ο παππούς μου, ο οποίος ήταν ήρωας για μένα και μεγάλη επιρροή στη ζωή μου και μπήκε σε δεύτερη μοίρα το τρέξιμο. Ο τραυματισμός και ο θάνατος του παππού μου έγιναν την ίδια μέρα», πρόσθεσε ο ίδιος. Ενώ για τη συμμετοχή του στην Τελετή Έναρξης εξομολογήθηκε: «Είναι κάτι που θα δείξω στα παιδιά μου, είμαι πολύ υπερήφανος που συμμετείχα σε αυτή την Τελετή».

Γιώργος Σαμπάνης: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η δύσκολη απώλεια στη ζωή του

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως δίσταζε να πει το «Σε αφήνω τώρα στον επόμενο», αν και ήταν το τραγούδι που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Στη Μύκονο Σαμπάνης - Σαρρή: Tα φιλιά στη θάλασσα & το λεοπάρ μπικίνι

«Τι να το θέλω; Είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχω πει, το αγαπώ πάρα πολύ, αλλά δεν κάλυπτε τη μουσική αισθητική μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα τραγουδήσω κάτι τέτοιο. Δεν είχα άλλη επιλογή, εφ’ όσον ο παραγωγός μου πίστευε ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να συστηθώ στο κοινό, τι επιλογές είχα; Ή θα το έκανα ή θα σταματούσα. Και πού θα ξαναβρισκόμουν σε δισκογραφική να δοκιμάζω την τύχη μου;», σημείωσε ο Γιώργος Σαμπάνης στην εκπομπή της ΕΡΤ.

 

