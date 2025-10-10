GNTM: Η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα ξεσπούν στους διαγωνιζόμενους!

«Παιδιά, για να ερχόμαστε δεν είναι καλό σημάδι! Πρέπει να ξυπνήσετε»

Στο GNTM, η ένταση και η πίεση για τους διαγωνιζόμενους έχουν χτυπήσει κόκκινο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής μοντέλων, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους από την έλλειψη συγκέντρωσης ορισμένων υποψηφίων.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

«Παιδιά, για να ερχόμαστε δεν είναι καλό σημάδι! Πρέπει να ξυπνήσετε. Πρέπει να καταλάβετε ότι τώρα δουλεύουμε. Είσαστε πολύ κουρασμένοι, το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε. Και εμείς το ίδιο. Όμως πρέπει να δουλέψετε. Αυτή είναι η στιγμή για να μπείτε στο σπίτι του GNTM», είπε η Ηλιάνα, τονίζοντας ότι αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή για να μπουν στο σπίτι του GNTM.

Οι παίκτες καλούνται να δείξουν τον χαρακτήρα τους, την προσωπικότητα και το δικό τους μοναδικό στιλ στην πασαρέλα. Η διαδικασία του catwalk και η έκφραση της προσωπικότητας είναι τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία για ένα μοντέλο – και η κριτική της Ζενεβιέβ ήταν αμείλικτη.

GNTM: Η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα ξεσπούν στους διαγωνιζόμενους!

Όπως τόνισε η Ζεν, «Όταν λέμε battle, δεν γίνεται να μου βγείτε βαριεστημένοι. Αν δεν διαφοροποιηθείτε από τον δίπλα σας… τελείωσε. Το χάσατε». Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να δώσουν το 100% τους και να ζήσουν τη στιγμή, διαφορετικά η ευκαιρία τους στο παιχνίδι θα χάνονταν.

Στην συνέχεια η Ζεν τους ρώτησε δυνατά: «Σηκώστε τα χέρια! Ποιος θέλει να γίνει μοντέλο; Τι κάνετε εδώ;» Με αυτόν τον τρόπο, οι κριτές τόνισαν ότι μόνο όσοι είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι έχουν πιθανότητες να προχωρήσουν στο bootcamp. Η ενέργεια, η αποφασιστικότητα και η αυτοπεποίθηση είναι βασικά συστατικά για την επιτυχία στο παιχνίδι.

Το GNTM δεν αφήνει περιθώρια για χαλάρωση. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να δείξουν τη μέγιστη απόδοση τους σε κάθε δοκιμασία.

Η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα έβαλαν γκάζι για να τους ξυπνήσουν, απαιτώντας συγκέντρωση και αφοσίωση, ενώ το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: μόνο ένας θα προχωρήσει και μόνο όσοι ζουν τη στιγμή με πάθος θα περάσουν στο σπίτι!

GNTM: Η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα ξεσπούν στους διαγωνιζόμενους!

 

