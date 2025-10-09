First Dates: «Εγώ θέλω μαλλί!» – Το viral ραντεβού Mικαέλας και Ραφαήλ

Ραφαήλ και Μικαέλα κάνουν ποδαρικό στην πρεμιέρα του First Dates! Μέχρι ο νεαρός άνδρας να πάει να συναντήσει το «ραντεβού» του στο μπαρ, εκείνη ρίχνει μια «κλεφτή ματιά και σχολιάζει το γεγονός ότι είναι φαλακρός.

«Φαλάκρα; Εγώ θέλω μαλλί! Αλλά εντάξει, όπως είπαμε, ήρθαμε εδώ να περάσουμε καλά και να κάνουμε καινούριες γνωριμίες και όπου καταλήξει», ακούγεται να λέει στο cue.

Λίγα λεπτά αργότερα οι δυο τους συναντιούνται και ανοίγονται για τα χόμπι τους, όπως το σερφ και το ψάρεμα, ενώ μέσα σε όλα, δεν παραλείπουν να σχολιάσουν τη φυσική τους εμφάνιση και να ανταλλάξουν αστεία σχόλια για τα μαλλιά και την εμφάνιση του άλλου.

Στη Μικαέλα αρέσει ο χορός, τα αθλήματα και ότι έχει να κάνει με αδρεναλίνη, ενώ ο Ραφαήλ ως μάγειρας που ασχολείται ερασιτεχνικά με το τραγούδι ενθουσιάζεται όταν ακούει να του λέει για τον χορό.

Η συζήτηση περιστρέφεται και γύρω από τα ζώδια με τη Μικαέλα να αποκαλύπτει πως είναι λιοντάρι και με τον Ραφαήλ που ανήκει στο ζώδιο του Τοξότη να λέει πως συνήθως πέφτει πάνω σε Λιοντάρια.



Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του First Dates

