Φάρμα: Έξω φρενών ο Γιώργος - «Απαγορεύεται να μιλήσουμε;»

Media
Έξω φρενών ο Γιώργος Ανυφαντάκης στο αποψινό επεισόδιο της Φάρμας- «Απαγορεύεται να μιλήσουμε;» φαίνεται να λέει έξαλλος στο νέο επεισόδιο της Φάρμας. Το Breakfast@Star πρόβαλε το πρωί της Τετάρτης αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο στο οποίο... οι τόνοι ανεβαίνουν!

Δες τη Φάρμα

«Τι μιλάτε με μισόλογα;» λέει ο Γιώργος. «Καλός - καλός αλλά δε θα κάτσω να με πατήσεις» προσθέτει έξαλλος ο παίκτης. 

«Γιατί φωνάζεις; Είμαι κουφή;» λέει τότε η Τζωρτζίνα. 

φαρμα

«Απαγορεύεται να μιλήσουμε; Άντε γιατί πολύ γνωριστήκαμε!» της απαντά έξαλλος ο Γιώργος ο οποίος «βγαίνει» από τα ρούχα του και ρίχνει κλωτσιά σε ένα τενεκέ.

φαμρα 8/10

Οι Πράσινοι αναμένεται απόψε να αναδείξουν τον 2ο μονομάχο τους. «Σήμερα πέφτουν οι μάσκες! Μέσα μου το διασκεδάζω και λίγο!» ακούγεται να λέει η Ανδριανή.

φάρμα

Φάρμα: Μεγάλη ένταση μετά τη δοκιμασία - «Θα με λες με το όνομά μου»

Μετά το τέλος της δεύτερης δοκιμασίας ασυλίας χθες, ο Κωνσταντίνος κι ο Μιχάηλ ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, με τους υπόλοιπους παίκτες να επεμβαίνουν και να προσπαθούν να τους ηρεμήσουν. Οι συνεχόμενες ήττες φαίνεται πως έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλίμα στην πράσινη ομάδα. 

«Θα με λες με το όνομά μου. Με καταλαβαίνεις; Μπαίνεις μέσα και χάνεις και δε σε νοιάζει κιόλας γιατί αυτή η ομάδα δεν είναι ομάδα σου», είπε εκνευρισμένος ο Κωνσταντίνος. 

