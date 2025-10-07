Οι δίδυμοι Σερραίοι αθλητικογράφοι χτυπούν την πόρτα του Cash Or Trash

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

Για 5η σεζόν η Δέσποινα Μοιραράκη μας ρωτάει... Cash or Trash?

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας.

Σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η αγάπη του Γιώργου για τη θάλασσα τον οδήγησε στο να γίνει φανατικός συλλέκτης! Ο πωλητής έρχεται στο Cash Or Trash με μεγάλες προσδοκίες και -τι άλλο;- ένα ναυτικό αντικείμενο. Η τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου δεν ικανοποιεί τον Γιώργο και στο δωμάτιο των αγοραστών μια διχογνωμία προκαλεί μεγάλη ανατροπή, καθώς οι αγοραστές δε συμφωνούν με την προέλευση και τη χρήση του αντικειμένου του πωλητή. Ο Γιώργος, όμως, καταφέρνει να παραμείνει ακλόνητος στις απόψεις του κι ακολουθεί μια έντονη δημοπρασία!

Ο Νίκος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο «επίμονος πωλητής», αφού μετά από τέσσερις φορές, που δήλωσε συμμετοχή στο Cash or Trash, στάθηκε, επιτέλους, τυχερός! Σήμερα καταφέρνει να περάσει το κατώφλι της εκπομπής και να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, να ζήσει τη μοναδική εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας. Ο προπολεμικής προέλευσης καναπές του κερδίζει τις εντυπώσεις κι αφήνει τους αγοραστές άφωνους, κάνοντας την επιμονή κι υπομονή του Νίκου να αξίζει κάθε αναμονή.

Οι δίδυμοι Σερραίοι, αθλητικοί συντάκτες Γιάννης και Κώστας, χτυπούν παρέα την πόρτα του Cash Or Trash, αυτή την φορά. Η προσωπική τους συλλογή είναι από τις πιο ολοκληρωμένες που έχουν παρουσιαστεί έως τώρα στην εκπομπή και κάνουν ακόμα και τους πιο αδιάφορους ανάμεσα στους αγοραστές να τη δουν… με άλλο μάτι. Το σίγουρο είναι πως ο αγοραστής που θα κάνει την υψηλότερη προσφορά, θα επιστρέψει σπίτι του με μια νέα συλλογή!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash. Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι.

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash