Ένταση και εκπλήξεις στη Φάρμα: «Παγώνουν» με την ανακοίνωση Κουτσόπουλου

Ποιο ζευγάρι θα δώσει τη μάχη της αποχώρησης;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.25 , 17:14 Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις
06.10.25 , 17:03 Όλα όσα δεν ξέρουμε για την Ιουλία Καραπατάκη
06.10.25 , 16:57 Μαρία Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης
06.10.25 , 16:52 ΕΕ: Επιτήρηση των συνόρων της ΕΕ από τη Frontex και με drones
06.10.25 , 16:47 Πλαστικός Χειρουργός Τετραγώνισε Το Στήθος 30χρονης
06.10.25 , 16:28 Χρονοπούλου: Tι Λέει ο Κώστας Γιαννόπουλος Για Τις Εξελίξεις
06.10.25 , 16:25 Δροσιά: Τι Λέει Η Πρώην Σύζυγος Του Θύματος
06.10.25 , 16:23 Ένταση και εκπλήξεις στη Φάρμα: «Παγώνουν» με την ανακοίνωση Κουτσόπουλου
06.10.25 , 16:07 H oικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα
06.10.25 , 16:03 Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις
06.10.25 , 15:51 Μαίρη Χρονοπούλου: Αποκαλύψεις από τη μάρτυρα «κλειδί» - Τι κατέθεσε
06.10.25 , 15:47 Πετράκης για Λιονάκη: «Οι μοναχοί όταν παίρνουν όρκο δεν έχουν οικογένεια»
06.10.25 , 15:30 Καλογεροπούλου για Σβήγκο: «Έχουμε τα παιδιά μας, ο γάμος δε μου λέει κάτι»
06.10.25 , 15:06 Ιωάννα Τούνη σε ρεπόρτερ στη Μύκονο: «Μη χαλάτε μια ωραία στιγμή»
06.10.25 , 15:03 Cash or Trash: Η εβδομάδα ξεκινάει με... πολύ & πολύτιμο παιχνίδι!
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις
Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Γέννησε η Τζένη Θεωνά: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Δήμος Αναστασιάδης
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
H oικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα
Καλογεροπούλου για Σβήγκο: «Έχουμε τα παιδιά μας, ο γάμος δε μου λέει κάτι»
Ιωάννα Τούνη σε ρεπόρτερ στη Μύκονο: «Μη χαλάτε μια ωραία στιγμή»
Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Φάρμα Trailer 06/10/2025
Δείτε το trailer του 7ου επεισοδίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τρίτη 30/9), η Βαλεντίνα Σπέντζα έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη φορά μέρος στη Μονομαχία Αποχώρησης και κατάφερε να υπερισχύσει απέναντι στην Ανδριάνα Νεάρχου με σκορ 3-1.

Για την τελευταία, το ταξίδι στη Φάρμα -αν και δεν κράτησε πολύ- αποδείχθηκε μοναδική εμπειρία. Φεύγοντας, αποφάσισε να μην ορίσει νέο αρχηγό, αλλά να διατηρήσει την αρχηγία του Βάγγου Μανουηλίδη για ακόμα μία εβδομάδα.

Απόψε, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η μέρα ξεκινά με κυνηγητό για τη γαλάζια ομάδα, αφού τα γουρουνάκια το έσκασαν από το στάβλο! Οι εργασίες τόσο στο σπίτι όσο και στη σκηνή δε φαίνεται να μοιράζονται ισάξια, αφού κάποιοι κοιμούνται μέχρι αργά. Οι συζητήσεις για τις υποομάδες του σπιτιού δίνουν και παίρνουν και παρά τις προσπάθειες για να παραμείνουν ενωμένοι, τα πηγαδάκια συνεχίζονται. 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλώς ορίζει τους παίκτες στο Παιχνίδι Προμηθειών, όπου σε κάθε γύρο, δύο παίκτες από κάθε ομάδα καλούνται να επιδείξουν αντοχή, στρατηγική και ευλυγισία, για να μπορέσουν να πάρουν τη νίκη και να εξασφαλίσουν τις επιπλέον προμήθειες για τη διαβίωσή τους. 

Ένταση και εκπλήξεις στη Φάρμα: «Παγώνουν» με την ανακοίνωση Κουτσόπουλου

Λίγο αργότερα, πράσινοι και γαλάζιοι παίρνουν μέρος σε έναν ιδιαίτερο αγώνα ποδοσφαίρου με… κλειστά μάτια. Όπως σε κάθε ματς, «τα αίματα» δεν αργούν να ανάψουν! Η  καλή συνεργασία αποτελεί, για ακόμα μία φορά, το κλειδί της επιτυχίας και σε αυτή τη δοκιμασία. Ποιοι θα αποδειχθούν οι πιο δυνατοί μπαλαδόροι; Όλοι παγώνουν στο άκουσμα της ανακοίνωσης του Λεωνίδα Κουτσόπουλου, ότι αυτή την εβδομάδα ένα ζευγάρι μονομάχων θα αποχωρήσει από τη Φάρμα! 

Για την ηττημένη ομάδα, η απόφαση για την υπόδειξη του 1ου μονομάχου είναι δύσκολη και μεσολαβούν συζητήσεις επί συζητήσεων μέχρι να ακουστεί το όνομα στο συμβούλιο. Η ένταση κορυφώνεται και κάποιοι εκπλήσσονται με όσα ακούγονται από ορισμένα μέλη της ομάδας. 

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο! 

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της. 

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία.

Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη. 
Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Ένταση και εκπλήξεις στη Φάρμα: «Παγώνουν» με την ανακοίνωση Κουτσόπουλου
Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών. 
Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;
Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί. 
Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα; 
Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;
Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!


Από αυτή την εβδομάδα περισσότερη Φάρμα, περισσότερη δράση!  Δευτέρα – Τρίτη και Τετάρτη, πάντα στις 21:00 ζούμε Φάρμα!
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top