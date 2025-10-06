Φάρμα: «Δεν περίμενα ότι θα γνωρίσω μία σαν εσένα και θα τρέχω πίσω της»

Ένας... έρωτας φαίνεται πως έχει γεννηθεί στη Φάρμα. Όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του αποψινού επεισοδίου που πρόβαλε το Breakfast@Star, ο Βασίλης φαίνεται να έχει ερωτευτεί τη Ζωή.

«Δεν περίμενα ότι θα γνωρίσω κάποια σαν εσένα εδώ μέσα και θα τρέχω όλη μέρα πίσω της» ακούγεται να της λέει. «Δεν τρέχεις πίσω μου, ποιος το λέει αυτό;» απαντά εκείνη. «Εγώ κάνω αυτοκριτική βλάκα...» της λέει και πάλι ο Βασίλης.

Δες το Breakfast@Star

Φυσικά, το τρυφερό ειδύλλιο έχει γίνει αντιληπτό και από τους άλλους παίκτες. Ο Ανδρέας είπε στους συμπαίκτες του για τον Βασίλη: «Αυτός έρχεται στον στάβλο και χαμουρεύεται με την άλλη. Για αυτό την παίρνει μαζί του πάνω».