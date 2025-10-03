Cash or Trash: Για πρώτη φορά παρουσιάζεται έργο του Γιώργου Λάππα

Σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 17:25 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 15:09 Το αίτημα Ρούτσι διχάζει το "Γαλάζιο" Στρατόπεδο
03.10.25 , 14:54 Άκης Σακελλαρίου: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγο του και την κόρη του
03.10.25 , 14:45 Υπουργός του Νετανιάχου χλευάζει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla
03.10.25 , 14:36 Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
03.10.25 , 14:34 Πάρος: Νεκρός εργάτης με πολλαπλές μαχαιριές
03.10.25 , 14:30 Πάρος: Βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός θαμμένος σε παραλία
03.10.25 , 14:26 Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»
03.10.25 , 14:19 Παπακωστοπούλου: Πώς σχολίασε την αποχώρηση Σερίφη πριν την πρεμιέρα;
03.10.25 , 14:05 Γρήγορη και εύκολη συνταγή για ζαμπονοτυρόπιτα με γιαούρτι
03.10.25 , 14:04 Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
03.10.25 , 13:38 Αιώνιοι φοιτητές: Αυτόματη διαγραφή στα έξι χρόνια - Οι εξαιρέσεις
03.10.25 , 13:23 Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα
03.10.25 , 13:23 Επιστρέφουν «Τα Φαντάσματα» και θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων!
03.10.25 , 13:12 Έρευνα δείχνει ότι το TikTok προτείνει πορνογραφικό υλικό σε παιδιά
03.10.25 , 12:52 Η Φένια Παπαδοδήμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Ελένη Βαΐτσου: Ανέβασε τη θερμοκρασία με topless φωτογραφίες της
Πασίγνωστη παρουσιάστρια επιστρέφει τον Φεβρουάριο με νέα εκπομπή!
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα
Core Innovations: To πρώτο Smartshop στην Ελλάδα χωρίς προσωπικό!
Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
Άκης Σακελλαρίου: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγο του και την κόρη του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Cash or Trash Trailer 3/10/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

Δείτε όλες τις εκπομπές Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Τα δαχτυλίδια που παρουσιάζει ο Γιώργος στο Cash or Trash, δεν είναι ούτε αρραβώνα, αλλά ούτε και γάμου. Ο νεαρός ηλεκτρολόγος από τον Πειραιά, μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών με στόχο να ζήσει δυναμικά τη μοναδική εμπειρία της πρώτης δημοπρασίας της ζωής του και να… «αλλάξει τα φώτα» στους πέντε αγοραστές!

Cash or Trash: Για πρώτη φορά παρουσιάζεται έργο του Γιώργου Λάππα

Είναι γνωστή, πλέον, η ιδιαίτερη αγάπη των αγοραστών στα έργα τέχνης. Η δυνατότητα να παρουσιάζονται έργα μεγάλων καλλιτεχνών στο Cash or Trash έγκειται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πωλητές στην εκπομπή. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο δωμάτιο των αγοραστών του Cash or Trash έργο του Γιώργου Λάππα, προκαλώντας μεγάλη δημοπρατική κόντρα, ανάμεσα στους δύο «κυνηγούς» του είδους, Φοίβο Στρουγγάρη και Ελομίδα Βισβήκη. Μια από τις πιο δυνατές δημοπρασίες της φετινής σεζόν με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον φινάλε.

Cash or Trash: Για πρώτη φορά παρουσιάζεται έργο του Γιώργου Λάππα
Η Δέσποινα Μοιραράκη πάντα λέει πως η τιμή εκτίμησης δεν πρέπει να επηρεάζει τους πωλητές, καθώς δεν είναι αυτή που καθορίζει την τιμή πώλησης. Η Μαγδαλένα συμφωνεί απόλυτα με αυτή την άποψη και καταφέρνει να φέρει, κυριολεκτικά, τα πάνω – κάτω στο δωμάτιο των αγοραστών, στην πιο δυνατή διαπραγμάτευση, που έχει γίνει έως τώρα, στο Cash Or Trash.

Cash or Trash: Για πρώτη φορά παρουσιάζεται έργο του Γιώργου Λάππα

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας;

Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Cash or Trash: Για πρώτη φορά παρουσιάζεται έργο του Γιώργου Λάππα
Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top