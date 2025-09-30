Οι «παγίδες» του Οκτωβρίου: Οι 3 ημερομηνίες που πρέπει να προσέξεις!

Ο Οκτώβριος μπαίνει αύριο και όπως κάθε μήνα, η  Άση Μπήλιου αποκάλυψε τι μας περιμένει αστρολογικά το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια 

«Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για έναν πιο ήπιο μήνα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, που ήταν γεμάτος εντάσεις και δυσκολίες. Καταρχάς, αυτόν τον μήνα δεν έχουμε εκλείψεις ούτε ανάδρομο Ερμή, γεγονός που σημαίνει ότι οι μεγάλοι αστρολογικοί «πονοκέφαλοι» δεν είναι στο πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες που απαιτούν την προσοχή μας, καθώς φέρνουν μικρές προκλήσεις που καλό είναι να γνωρίζουμε», είπε η έγκριτη αστρολόγος στο Breakfast@star.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star


Οι τρεις ημερομηνίες «καμπανάκια»

Η πρώτη σημαντική μέρα είναι η 1η Οκτωβρίου. Εκεί έχουμε μια όψη μεταξύ Ερμή και Δία, η οποία επηρεάζει κυρίως την επικοινωνία και τις μετακινήσεις. Συμπίπτει και με την γενική απεργία, οπότε η ημέρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Είναι εύκολο να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή υπερβολές στην επικοινωνία, ενώ και οι μετακινήσεις ίσως γίνουν πιο δύσκολες. Προσοχή λοιπόν, για να αποφύγουμε μικροεντάσεις ή άγχος.

Η δεύτερη ημερομηνία που ξεχωρίζει είναι η 11η Οκτωβρίου, όταν η Αφροδίτη από την Παρθένο έρχεται σε αντίθεση με τον Κρόνο. Αυτή η όψη μπορεί να φέρει προκλήσεις στις σχέσεις και τα οικονομικά μας. Ιδιαίτερα όσοι έχουν σημαντικές όψεις με αυτά τα ζώδια ή γενέθλια γύρω στις ημέρες αυτές, θα πρέπει να δείξουν προσοχή στις προσωπικές τους υποθέσεις και στις οικονομικές τους αποφάσεις.

Τέλος, στις 20 Οκτωβρίου, ο Ερμής συναντά τον Άρη σε σύνοδο. Πρόκειται για μια όψη που φέρνει δυναμισμό αλλά και ένταση, ειδικά σε θέματα επικοινωνίας, σχέσεων και μετακινήσεων. Ο Ερμής, ως πλανήτης των μετακινήσεων και της επικοινωνίας, συνδυαζόμενος με τον ενεργητικό και επιθετικό Άρη, μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις ή γρήγορες αντιδράσεις. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί και να διατηρούμε την ψυχραιμία μας.

«Συνολικά, ο Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας πιο ισορροπημένος από τον Σεπτέμβριο, με πιο ήπιες ενέργειες και χωρίς μεγάλες αστρολογικές αναταράξεις. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες ημερομηνίες που αναφέραμε χρειάζονται την προσοχή μας, ώστε να περάσουμε τον μήνα όσο το δυνατόν πιο ομαλά και ήρεμα», πρόσθεσε κλείνοντας η Άση Μπήλιου.


