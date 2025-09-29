Άση Mπήλιου: «Ο Οκτώβριος μπαίνει με γκάζια» - Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα;

Η Άση Μπήλιου έκανε τις αστολογικές της προβλέψεις σήμερα Δευτέρα 29/9, επισημαίνοντας πως θα είναι μια «ήπια εβδομάδα χωρίς πολλές όψεις, ούτε σημαντικές αλλαγές στο πλανητικό σκηνικό». Τι είπε για τον Οκτώβρη που κάνει είσοδο την Τετάρτη;

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Το μόνο που έχει είναι τη φάση της Σελήνης που είναι στο πρώτο της τέταρτο. Πάντα το πρώτο τέταρτο έχει να κάνει με αυτό που λέμε δράση. Είναι η στιγμή που πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Επειδή είναι στον Αιγόκερω, θα έλεγα ότι είναι μια εβδομάδα που προσφέρεται να δούμε λίγο καλύτερα το κομμάτι των επαγγελματικών μας», πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγους, απευθυνόμενη στους τηλεθεατές.

«Την 1η Οκτωβρίου θα έχουμε το τετράγωνο του Ερμή με τον Δία. Ο Οκτώβριος μπαίνει με γκάζια και θα είναι καλύτερος από τον Σεπτέμβρη», αποκάλυψε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

