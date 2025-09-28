Βερύκιος: «Έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε μπροστά στα μάτια της μάνας μας»

Το πρωί της Κυριακής 28/9 προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» η συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμος Βερύκιος στη στενή του φίλη, Ελένη Τσολάκη.

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, ο γνωστός δημοσιογράφος και συνεργάτης της Σταματίνας Τσιμτσιλή, μίλησε για την απώλεια του αδελφού του σε ηλικία 57 ετών, με τα λόγια του να συγκλονίζουν.

«Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του αδελφού μου απέκτησα ένα μωρό ετών 90 (τη μητέρα του). Θεωρώ ότι είναι ευλογία το να μπορείς να έχεις τη διάθεση αλλά και τη δυνατότητα, πρωτίστως την οικονομική και τη ψυχική, να φροντίζεις τους γονείς σου. Είναι ευλογία. Έτσι το νιώθω και έτσι το πράττω. Δεν είναι εύκολο πράγμα η απώλεια του. Ο αδελφός μου ήταν μικρότερος από μένα, εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι και χαρακτήρες… έκανε κακό στον εαυτό του και όχι στην κοινωνία.

Πλήρωσε τα λάθη της ζωής του. Να στείλουμε ένα μήνυμα… Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Είχε πίεση το τελευταίο χρονικό διάστημα, και δεν έπινε τα χάπια του. Είχε πάει στον γιατρό, του έδωσε τα χάπια και τα βρήκαμε όταν πέθανε όπως ήταν. Έπαθε εγκεφαλικό και πεθαίνει μπροστά στα μάτια της μάνας του σε ηλικία 57 ετών. Με τα κουτιά των χαπιών άθικτα, εκεί σηκώνεις τα χέρια μετά. Είναι ή δεν είναι αυτοκτονία; Πόσοι άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε μέρα όπως έφυγε ο αδελφός μου», τόνισε ο Δήμος Βερύκιος σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις.