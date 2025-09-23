Μαρία Γεωργιάδου: Ο λόγος που δεν ξαναπαντρεύτηκε μετά τον Τζώρτζογλου

Όσα εξομολογήθηκε στο «Στούντιο 4»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο «Στούντιο 4» βρέθηκε καλεσμένη η Μαρία Γεωργιάδου την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.

Η ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για τον γάμο της με τον Στράτο Τζώρτζογλου και την απόφασή της να μην ξαναπαντρευτεί μετά τον χωρισμό του.

Μαρία Γεωργιάδου: Ο θάνατος της μητέρας της και η συνεργασία με τον γιο της

Η Μαρία Γεωργιάδου με τον πρώην σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου σε θεατρική πρεμιέρα / NDP Photo Agency

Η Μαρία Γεωργιάδου με τον πρώην σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου σε θεατρική πρεμιέρα / NDP Photo Agency

«Με τον Στράτο ήμασταν μαζί 14 χρόνια. Είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Είχαμε σημεία επαφής για να βρεθούμε και να υπάρξουμε μαζί. Ήμασταν προβεβλημένοι σαν ζευγάρι, παίζαμε θέατρο κι αλληλοσυμπληρωνόμασταν σε κάποια πράγματα», δήλωσε η Μαρία Γεωργιάδου.

«Είναι ο πατέρας του παιδιού μου. Δεν έχουμε κακή σχέση. Έτσι κι αλλιώς ήταν επιλογή μου αυτό το να μην παντρευτώ ξανά, αλλά να περάσω όμορφα. Δεν θεωρώ ότι έχω ανάγκη να περάσω σε δεύτερο γάμο. Αν προκύψει για κάποιους λόγους, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Αφήνω τη ζωή να αποφασίζει κι εφόσον δεν έχω ανάγκη κάτι συγκεκριμένο, δεν προχωρώ σε κάτι», ξεκαθάρισε η ίδια. 

Ο Στράτος Τζώρτζογλου φωτογραφίζεται με τον γιο του στο Instagram

Στην ίδια εκπομπή ο Στράτος Τζώρτζογλου είχε αποκαλύψει τον περασμένο Μάρτιο: «Τη Μαρία Γεωργιάδου την γνώρισα το 1987 και παντρευτήκαμε έναν χρόνο αργότερα. Την ήθελα σαν τρελός, τα είχαμε βρει σε όλα. Με δίδασκε με ωραίο τρόπο, γιατί ήταν πολύ καλλιεργημένη, είχε τελειώσει Φαρμακευτική. Εγώ είχα διαβάσει ένα βιβλίο, το "Ένα παιδί μετράει τα άστρα" και εκείνη είχε διαβάσει δύο τοίχους», είχε αναφέρει για τον γάμο του με τη Μαρία Γεωργιάδου, με την οποία απέκτησε τον γιο του, Αλκιβιάδη. 

 

