Cash or Trash: Προτομή του Φρανκενστάιν αναζητάει... σπινθηροβόλο συλλέκτη!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star! 

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Ο Πύρρος Δήμας έφερε τη δάδα του στο Cash or Trash για καλό σκοπό

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! 

Σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Cash or Trash: Προτομή του Φρανκενστάιν αναζητάει... σπινθηροβόλο συλλέκτη!

Η Άννα κι ο Φατίχ αποδεικνύουν πως η θεωρία των σχέσεων μπορεί να μοιάζει με παιχνιδάκι, όταν υπάρχει αληθινή σύνδεση. Στο δωμάτιο εκτίμησης, αλλά και στο δωμάτιο των αγοραστών του Cash or Trash, ξεδιπλώνεται με γλυκύτητα ο έρωτας του ζευγαριού, κάνοντας τους αγοραστές να παραβλέπουν την ταπεινή αξία του αντικειμένου, που παρουσιάζουν. Η σχέση της Ελληνίδας Άννας με τον Τούρκο Φατίχ  «αγγίζει» την καρδιά του Μυτιληνιού αγοραστή Δημήτρη Δεμερτζή, οδηγώντας σε μια αναπάντεχη συμφωνία! 

Ο Παναγιώτης, που έχει διακριθεί και διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειροπάλης, έρχεται στο Cash or Trash με ένα αντικείμενο βάρους 20 κιλών. Στα χέρια του μοιάζει με πούπουλο, καθώς το απέκτησε σε ένα από τα ταξίδια του στο πλαίσιο αγώνων του Bras de fer. Γνωρίζοντας καλά τη συλλεκτική αξία της αριθμημένης προτομής που παρουσιάζει, προσπαθεί να διακρίνει το σπινθηροβόλο βλέμμα του συλλέκτη, που θα θελήσει να το αποκτήσει!

Cash or Trash: Προτομή του Φρανκενστάιν αναζητάει... σπινθηροβόλο συλλέκτη!

Το αντικείμενο του Ανδρέα καταφέρνει να εντυπωσιάσει τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, χάρη στο ιδανικό του χρώμα και την άριστη κατάστασή του. Ο πωλητής αρχικά απογοητεύεται από τη χαμηλή, για τα δεδομένα του, εκτίμηση. Ωστόσο, στο δωμάτιο των αγοραστών ξεκινά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δημοπρασίες της 5ης σεζόν, όπου ο Φοίβος Στρουγγάρης καταλήγει να φάει την κόκκινη… πόρτα!

Cash or Trash: Το αντικείμενο που δεν πήγε στο δωμάτιο των αγοραστών

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Cash or Trash: Προτομή του Φρανκενστάιν αναζητάει... σπινθηροβόλο συλλέκτη!

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Δέσποινα Μοιραράκη: «Είμαι στα καλύτερά μου και το απολαμβάνω!»

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
