16.09.25 , 15:06 Η Φάρμα on demand στο Star – Δείτε όλα τα επεισόδια online!
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Έχασες Έπεισόδιο; Η Φάρμα Διαθέσιμη On Demand
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η «Φάρμα» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου στο Star, φέρνοντας στις οθόνες μας ξανά την αγροτική ζωή, μακριά από την τεχνολογία και τις ανέσεις της καθημερινότητας.

Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, οι παίκτες βρέθηκαν μπροστά σε δοκιμασίες αντοχής, συνεργασίας αλλά και επιβίωσης, σε ένα περιβάλλον όπου τα πάντα πρέπει να χτιστούν από την αρχή από το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού, μέχρι την παραγωγή τροφίμων και τη φροντίδα των ζώων.

Φρέσκα πρόσωπα, ξεχωριστές εμπειρίες

Η νέα σεζόν της «Φάρμας» φέρνει φρέσκα πρόσωπα, διαφορετικές προσωπικότητες και ξεχωριστές ιστορίες.

Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στη «μάχη» με μόνο όπλο τον χαρακτήρα τους και την ικανότητα να προσαρμόζονται, καθώς καλούνται να ζήσουν μακριά από τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Οι αλλαγές στη Φάρμα κι η αποκάλυψη για την πρεμιέρα

Οι 20 νέοι farmers

Οι 20 νέοι farmers

Ταλαντούχος και ατακαδόρος ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, αν και μας έχει συνηθίσει στον ρόλο του  κριτή στο MasterChef, αποδεικνύει πως το ταλέντο του δεν περιορίζεται μόνο στη μαγειρική.

Ως παρουσιαστής, καταφέρνει να κερδίζει τις εντυπώσεις με το χιούμορ, την αμεσότητα και την επικοινωνία με τους farmers. Οι ατάκες του γίνονται viral, το κοινό γελάει μαζί του και οι παίκτες νιώθουν πως έχουν απέναντί τους έναν δικό τους άνθρωπο.

Εξαιρετικός παρουσιαστής ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Εξαιρετικός παρουσιαστής ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Δες τα επεισόδια της «Φάρμας» on demand

Αν έχασες την πρεμιέρα ή θέλεις να δεις ξανά τα επεισόδια της νέας σεζόν, μπορείς να τα παρακολουθήσεις on demand μπορείς να τα απολαύσεις με ένα κλικ στο https://www.star.gr/tv/psychagogia/farma

ΦΑΡΜΑ
 |
ON DEMAND ΠΡΟΒΟΛΕΣ
 |
ON DEMAND
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
