Starland: Νέοι ήρωες στην πιο μαγική παρέα!

Στην αγαπημένη ζώνη παιδικών προγραμμάτων του Star, την πολύχρωμη Starland, δεν υπάρχουν εποχές! Υπάρχουν αποκλειστικά εκπλήξεις, φαντασία, γέλιο, ατέλειωτη διασκέδαση!

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στην ανανεωμένη Starland υποδεχόμαστε νέους, συναρπαστικούς ήρωες, που ανυπομονούμε να γνωρίσουμε και περιμένουμε με αγωνία τα καινούρια επεισόδια από τις αγαπημένες μας σειρές!

Οι υπέροχοι ήρωες της Starland θα κρατήσουν και αυτή τη σεζόν την καλύτερη συντροφιά στους μικρούς τηλεθεατές. Θα τους «ταξιδέψουν» σε απίθανους κόσμους γεμάτους χαρά, ενέργεια, χιούμορ, ατελείωτα παιχνίδια! Παράλληλα, όμως, μέσα από τις αγαπημένες σειρές, προσεγγίζονται και θέματα με ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως η ενσωμάτωση, η αξία της φιλίας, η διαφορετικότητα, οι σύγχρονες προκλήσεις της ενηλικίωσης, με ευαίσθητη ματιά, που μιλάει απευθείας στις καρδιές των παιδιών, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 12:00, η Starland είναι ο μαγικός προορισμός, που μετατρέπει την καθημερινότητα σε περιπέτεια, με τις τέσσερις νέες σειρές The Weasy Family, Bubble’s Hotel, Detective Finnick, Ο Άλβιν και η παρέα του, που θα λατρέψουν οι μικροί μας φίλοι, αλλά και όλοι όσοι αισθάνονται παιδιά στην καρδιά!



Ραντεβού και με τις ξεκαρδιστικές ιστορίες των σειρών: Tom & Jerry Show, Baby Looney Tunes, Μπινγκ, Oddbods (νέα επεισόδια), Booba (νέα επεισόδια), Πέππα το Γουρουνάκι, Η Μάσα και ο Αρκούδος, Bluey (νέα επεισόδια), Ο Γκρίζι και τα Λέμινγκς (νέα επεισόδια), Η Τρου και το Βασίλειο του Ουράνιου Τόξου, Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι (νέα επεισόδια), PJ Masks.

Κάθε Σαββατοκύριακο η χαρούμενη παρέα της Starland έχει μία και μόνη αποστολή: περισσότερα φωτεινά, παιδικά, χαμόγελα!

THE WEASY FAMILY

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 08:45

Παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων γαλλικής παραγωγής 2024

Μετά από μια εξαιρετικά απίθανη ανατροπή των σχεδίων του, ο Weasy, μια πονηρή, επίμονη, ανεύθυνη νυφίτσα, με έφεση στις διαρρήξεις, βρίσκεται να κάθεται πάνω σε ένα τεράστιο αυγό, λίγο πριν από την εκκόλαψη. Δύο γλυκύτατα δίδυμα παπάκια βγαίνουν στο φως της ζωής και το πρώτο πρόσωπο που βλέπουν είναι ο Weasy, τον οποίο θεωρούν… μπαμπά τους!

Από τη μια στιγμή στην άλλη, ο ανώριμος διαρρήκτης με τα εφηβικά γούστα, καλείται να υπηρετήσει τον ρόλο του πατέρα, έναν ρόλο που δεν είχε προβλέψει και για τον οποίο δεν είναι καθόλου προετοιμασμένος. Τα δύο αξιαγάπητα, χαριτωμένα θηλυκά παπάκια ξεχειλίζουν από ενέργεια και ενθουσιασμό! Το ένα είναι πιο συγκεντρωμένο, το άλλο πιο αδέξιο, αλλά εξίσου δημιουργικά και παρατηρητικά, με εκατό ιδέες το δευτερόλεπτο. Τα κορίτσια δίνουν νέο νόημα στη ζωή του Weasy. Αυτό που τον ενδιαφέρει τώρα, περισσότερο και από την πολύτιμη λεία του, είναι η ευημερία τους. Ως καλός μπαμπάς-νυφίτσα, ο Weasy αποφασίζει να τις μεγαλώσει υποδειγματικά ως …νυφίτσες- αγαπώντας τις διαρρήξεις, τα τρελά παιχνίδια, τις άγριες προκλήσεις και την τέχνη του να τα παίρνεις όλα χαλαρά στη ζωή.

Αλλά μην ξεγελιέστε, υπάρχουν αρχές και ένας ηθικός κώδικας που πρέπει να σέβονται και να μην ξεχνούν ποτέ, όπως για παράδειγμα, να σκουπίζουν τα πόδια τους στο χαλάκι καλωσορίσματος πριν διαρρήξουν τη γειτονική φάρμα. Αυτό που εκτιμούν περισσότερο τα κορίτσια στην καθημερινότητά τους είναι ότι πάντα υπάρχουν απροσδόκητες εκπλήξεις. Με τον μπαμπά τους, κάθε εμπειρία είναι μια ξεχωριστή περιπέτεια!

*Η σειρά προβάλλεται μεταγλωττισμένη

BUBBLE’S HOTEL

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 09:30

Παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων καναδικής,

κινεζικής νοριοκορεάτικης συμπαραγωγής 2024

Bubble’s Hotel, το πιο διασκεδαστικό, μαγικό και χαρούμενο θέρετρο, γεμάτο υπέροχες φούσκες, όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να ζήσει οποιαδήποτε περιπέτεια ονειρεύεται!

Στη μέση του ωκεανού, με συντεταγμένες που δεν έχουν καμία απολύτως ναυτική σημασία, βρίσκεται ένα μικρό, τροπικό νησί. Στο κέντρο του βρίσκεται ένα γιγάντιο ηφαίστειο-φούσκα και εκεί βρίσκεται το Bubble’s Hotel! Αυτή η μικροσκοπική λωρίδα γης διαθέτει τις πιο υπέροχες ανέσεις! Υπάρχει παραλία, γήπεδο γκολφ, παγοδρόμιο, πισίνα με μπαρ για smoothie στην πισίνα - ακόμη και εξέδρα εκτόξευσης αερόστατων! Αλλά το πιο εντυπωσιακό από όλα, φωλιασμένο στην πλευρά ενός ηφαιστείου, είναι ένα μαγικό ξενοδοχείο γεμάτο με άπειρα δωμάτια και επισκέπτες!

Κάθε επισκέπτης που φτάνει στο νησί παίρνει ένα ειδικά σχεδιασμένο δωμάτιο, ώστε να μπορεί να περιβάλλεται από ό,τι αγαπά περισσότερο στον κόσμο. Σε αυτό το φανταστικό παραδεισένιο νησί, η μαγεία της δύναμης των φυσαλίδων βοηθάει τον κάθε επισκέπτη να απολαύσει μια εμπειρία ακριβώς προσαρμοσμένη στις επιθυμίες του!

Το κάθε δωμάτιο αντιπροσωπεύει έναν προσωπικό ευφάνταστο μικρό κόσμο. Από μια υποβρύχια σπηλιά, όπου η γοργόνα μπορεί να παίξει σκάκι με οστρακοειδή με τον φίλο της τον ιππόκαμπο- μια παρτίδα που θα ολοκληρωθεί μόνο αν σταματήσει να τσιμπολογάει τα πιόνια- μέχρι ένα τέλειο δωμάτιο για την παρασκευάστρια κέικ, γεμάτο άνθη βουτύρου, λουλούδια αλευριού, μανιτάρια γεμιστά με γλάσο και ένα ρυάκι γάλακτος να βουίζει! Ό,τι κι αν σας αρέσει, στο Bubbles’s Hotel, μπορείτε να είστε αυτό που θέλετε!

Η οικογένεια της Bubble διευθύνει το θέρετρο του νησιού εδώ και χρόνια, μεταδίδοντας το μυστικό της δύναμης των φυσαλίδων σε κάθε νέα γενιά. Η πολύτιμη βοήθεια της ξενοδόχου Bubble είναι απαραίτητη και βρίσκεται πάντα εκεί για να σώσει τη μέρα με το μαγικό ραβδί των φυσαλίδων! Δεν είναι εύκολο να διευθύνεις μια τόσο μεγάλη επιχείρηση, αλλά η Bubble λατρεύει κάθε δευτερόλεπτο! Η Bubble είναι ένα ενθουσιώδες κορίτσι με ξεχωριστή προσωπικότητα και γενναιόδωρη καρδιά! Ο μόνος στόχος της στη ζωή είναι να βοηθά τους επισκέπτες να ζήσουν αυτό που αγαπούν περισσότερο - όσο μεγαλύτερο είναι το αίτημα και όσο πιο ιδιόρρυθμος είναι ο επισκέπτης, τόσο πιο ευτυχισμένη είναι! Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της λειτουργίας ενός απρόβλεπτου ξενοδοχείου με πολλή δημιουργικότητα, αισιοδοξία και ένα χαρούμενο πνεύμα! Ευτυχώς, με το μαγικό ραβδί της, η Bubble μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα και με επιτυχία για όλους τους καλεσμένους της! Σε αυτό το ξενοδοχείο η περιπέτεια είναι η πιο γλυκιά καθημερινότητα!

Η σειρά προωθεί στα παιδιά τις αξίες της διάδοσης της χαράς, της φροντίδας, της φιλίας, της καλοσύνης, της δημιουργικότητας στην επίλυση προβλημάτων, της κοινωνικής έκφρασης, ενώ τους διδάσκει πως να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και ότι δεν υπάρχει πάντα ένας μόνο «σωστός» τρόπος για να λύσουν ένα πρόβλημα.

*Η σειρά προβάλλεται μεταγλωττισμένη

DETECTIVE FINNICK

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 11:00

Παιδική σειρά παραγωγής Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 2024

Η φαινομενικά ήσυχη και γαλήνια πόλη του Μπεργκ είναι στην πραγματικότητα γεμάτη μυστικά και μυστήρια! Παράξενα και ανεξήγητα γεγονότα συμβαίνουν συνεχώς, αλλά ευτυχώς, το Μπεργκ προστατεύεται και βρίσκεται υπό το άγρυπνο βλέμμα των φινς, των αόρατων, χνουδωτών πλασμάτων, που έχουν τη μοναδική ικανότητα να βλέπουν και να ακούνε όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι μυστηριώδες, ξέρουν ακριβώς ποιον να καλέσουν για βοήθεια, τον θρυλικό σωτήρα του Μπεργκ, τον ντετέκτιβ Φίνικ.

Με τη χαρακτηριστική του μέθοδο «δοκιμής και λάθους», ο Φίνικ και η ετερόκλητη ομάδα του από φινς είναι πάντα έτοιμοι να αναλάβουν δράση. Είναι ιδιαίτεροι όχι μόνο λόγω των διαφορετικών χρωμάτων γούνας τους, αλλά και επειδή ο καθένας τους διαθέτει μια μοναδική δεξιότητα, που τον καθιστά απαραίτητο στην ομάδα. Ο Φίνικ, μαζί με την πιστή του συνεργάτιδα Κέρλι και την καλύτερή του φίλη Κριστίν, έχει το δικό του γραφείο ερευνών, που αντιμετωπίζει τις πιο περίπλοκες υποθέσεις της πόλης. Με τα κοφτερά ένστικτά τους και την ακλόνητη αποφασιστικότητά τους, είναι έτοιμοι να υποψιαστούν, να κυνηγήσουν, να ερευνήσουν και να λύσουν ακόμη και τα πιο μεγάλα μυστήρια!

*Η σειρά προβάλλεται μεταγλωττισμένη

Ο ΑΛΒΙΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ(ALVINN!!! AND THE CHIPMUNKS)

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11:30

Παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής 2022

Μετά από εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, τρεις επιτυχημένες ταινίες, πολυάριθμα τηλεοπτικά αφιερώματα και σειρές κινουμένων σχεδίων και τέσσερις γενιές που μεγάλωσαν μαζί του, θα πίστευε κανείς ότι η ιστορία του Άλβιν έχει ειπωθεί. Αλλά όχι! Αυτό το χαρισματικό σκιουράκι έχει μια ολόκληρη ολοκαίνουρια σειρά για να μοιραστεί νέες, απίθανες περιπέτειες!

Με τους αδελφούς του Σάιμον και Θίοντορ και τους καλύτερους φίλους του, τους Τσιπέτ - Μπρίτανι, Ζανέτ και Ελεονώρα, ο Άλβιν ζει μοναδικές ιστορίες γεμάτες μουσική και γέλιο! Ο Άλβιν και τα αδέλφια του μπορεί να είναι διάσημοι ροκ σταρ με εκατομμύρια θαυμαστές, αλλά ο μπαμπάς τους Ντέιβ έχει φροντίσει η καθημερινότητά τους να είναι όπως όλων των άλλων παιδιών: πάνε σχολείο, διαβάζουν τα μαθήματά τους, προσπαθούν να αποφύγουν τις βαρετές υποχρεώσεις τους και κάνουν αταξίες! Ο Άλβιν είναι ο αρχηγός και έχει πάντα τις πιο τρελές ιδέες, που βάζουν τους πάντες σε μπελάδες. Ο Σάιμον είναι αυτός που χρησιμοποιεί τη νοημοσύνη του για να κρατήσει την ομάδα ασφαλή. Ο Θίοντορ, αν και είναι ο μικρότερος, είναι εκείνος που συχνά λέει τις πιο σοφές κουβέντες.

Ο Άλβιν εξακολουθεί να είναι το πιο απίστευτα σκανταλιάρικο, γοητευτικό, χαρούμενο και αισιόδοξο σκιουράκι! Είναι αυτή η μοναδική φωνή που τον κάνει τόσο ελκυστικό; Ή μήπως το μουσικό ταλέντο και το αδάμαστο πνεύμα του, που τον κάνει τόσο ευχάριστο να τον παρακολουθείς; Ίσως πάλι, υπάρχει μέσα μας κάτι από τον χαρακτήρα του Άλβιν, που παρά το χάος που προκαλεί άθελά του, έχει μια στοργική ψυχή, που νοιάζεται για όλους. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Άλβιν και η παρέα του μας κάνουν να γελάμε και να χαμογελάμε με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!

Ο μπαμπάς τους, Ντέιβ, ως μονογονέας είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ανατροφή τους, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται και την καριέρα τους γράφοντας τους τραγούδια. Προσπαθεί να παραμένει ήρεμος και αντικειμενικός, αλλά η υπομονή του δοκιμάζεται συχνά και όταν κάποιες φορές εξαντλείται, τότε οι περισσότερες προτάσεις ολοκληρώνονται με το… ΑΛΒΙΝΝΝ!!! Ο Ντέιβ προσπαθεί να διατηρήσει την τάξη και να τους μεγαλώσει με αγάπη και όρια, αντιμετωπίζοντας σύγχρονες προκλήσεις, που αφορούν στην ενηλικίωση και στην εξέλιξη, όπως η τεχνολογία, ο σχολικός εκφοβισμός και οι οικογενειακές σχέσεις.

Σε κάθε επεισόδιο, ο Άλβιν και η παρέα του, αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες της καθημερινότητας μέσα από ξεκαρδιστικές καταστάσεις, απίθανες περιπέτειες και φυσικά τραγούδι και ρυθμό! Οι χαρακτήρες της σειράς «Ο Άλβιν και η παρέα του» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην τηλεόραση το μακρινό 1961 και σήμερα είναι πιο επιτυχημένοι από ποτέ, με 16 πλατινένια άλμπουμ, 6 βραβεία Grammy και 18 υποψηφιότητες, 5 υποψηφιότητες για Emmy και τρεις κινηματογραφικές επιτυχίες, που έχουν αποφέρει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια!

*Η σειρά προβάλλεται μεταγλωττισμένη

