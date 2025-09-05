Δυο ξένοι: Η αντίδραση του Ρήγα για τη Βανδή, η Παπούλια και η ... Μενεγάκη

Ο σεναριογράφος Δημήτρης Αποστόλου μοιράστηκε άγνωστες «ιστορίες» από την επιτυχημένη σειρά «Δυο ξένοι», η οποία ήταν η πρώτη δουλειά του τότε δημοσιογράφου κι έκανε τεράστια επιτυχία τις δύο σεζόν που προβλήθηκε 1997- 1999.

«Έγραφα σαν παραπολιτικό, παρατηλεοπτικό ρεπορτάζ τελοσπάντων. Με τσίμπησε από εκεί ο Αλέξανδρος, γιατί είχα μία ατάκα λίγο περίεργη. Τελείωνε εκείνο το διάστημα το Dolce Vita και μου λέει "να το δοκιμάζουμε". Εγώ μπήκα για να βγω. Δεν μπήκα για να μείνω. Γιατί εγώ ήμουν δημοσιογράφος, αυτή ήταν η τρέλα μου, αυτό το όνειρό μου, το απωθημένο μου», είπε στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Δημήτρης Αποστόλου: Αποκάλυψε πώς προέκυψε ο τίτλος «Δυο ξένοι»/ βίντεο Στούντιο 4, ΕΡΤ

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως δεν ήταν καν αυτός ο τίτλος της σειράς και περιέγραψε πώς προέκυψε ο τίτλος «Δύο Ξένοι». «Δε θυμάμαι τον πρώτο τίτλο. Είχαμε πάει στο Mega και ήταν ο Τζώνυ Καλημέρης και βλέπει τον τίτλο... και λέει θα τον βρούμε αλλιώς. Πάτησε το κουμπί στο ραδιόφωνοι κι άκουσε το "Δυο ξένοι" (Το σημάδι) του Πάριου. Λέει "έτσι θα το βγάλουμε"».

«Δυο ξένοι»: Ο ρόλος της Βανδή που άφησε ιστορία- Ποια ήθελε στη θέση της ο Ρήγας

Ο Δημήτρης Αποστόλου αποκάλυψε πως η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή στη σειρά ήταν δική του επιλογή και πως ο Αλέξανδρος Ρήγας προτιμούσε την Τάνια Τρύπη γι' αυτόν τον ρόλο.

«Βανδή. Αντίδραση πολλή ο Αλέξανδρος. Όχι, δεν την ήθελε, έλεγε "τώρα η κοπέλα ωραία είναι και τα λοιπά, αλλά τραγουδίστρια". Πήγαινε να πάρεις, μου λέει, την Τάνια. Εμένα μου είχε κολλήσει, γιατί έλεγα, αυτό κάτι κολλάει. Πάω στην Τάνια Τρύπη, επειδή έχουμε μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά και γνωριζόμαστε και αγαπιόμαστε, της έλεγα είναι ένας πολύ ωραίος ρόλος, νομίζω που σου πάει, θα κάνει και εντύπωση. Μου λέει, "αφού δεν το θέλεις. Σήκω, φύγε". Και πήγε λίγο στη λογική του αδιέξοδου», αποκάλυψε για τον ρόλο της Δέσποινας Βανδή στη σειρά.

Δυο ξένοι: Πώς πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο η Εβελίνα Παπούλια

Ο Δημήτρης Αποστόλου είπε επίσης ότι αρχικά δεν ήταν αυτό το cast των ηθοποιών που είχαν σκεφτεί οι δημιουργοί.

«Ήταν μια κυρία, δε θα πούμε το όνομά της, πάρα πολύ γνωστή, η οποία μας είπε ότι "εγώ δε θέλω να συνδέσω το όνομά μου με μια αποτυχία" . Παθαίνει εγκεφαλικά ο Άλεξ. Καθόταν σε ένα κρεβάτι έτσι. Κάποια στιγμή αρχίζει να κάνει τραμπολίνο. Πάτωμα, ταβάνι. Έκανε αυτό το πράγμα. Και κάποια φάση είναι ανοιχτή τηλεόραση και στη διαδρομή έχει κάνει τη βαρύτητα λίγο πιο ελαφριά και μου λέει "αυτή", δείχνοντάς μου την τηλεόραση. Και ήταν η κοκκινομάλα τότε, η οποία έπαιζε στο "Ασυνήθεις Υπόπτους" με τον Βλαδίμηρο, η Εβελίνα Παπούλια», αποκάλυψε.

Η Εβελίνα Παπούλια με κόκκινα μαλλιά, το 2005/ NDP

«Την καλούμε, έρχεται η Εβελίνα και μόλις ακούει ότι πρέπει να είναι ξανθό το μαλλί, ταράζεται, λέει διάφορους χαρακτηρισμούς και λέει "δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ" και φεύγει. Μετά από τρεις ώρες, έρχεται, φορώντας ένα μαντήλι. Το βγάζει και βλέπουμε ότι έχει βάψει ξανθό το μαλλί και φωτίζεται ο κόσμος όλος. Της δίνουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο και καταρρέει. Δεν το ήξερε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως ο ρόλος της «Μαρίνας Κουντουράτου» «πάτησε» απόλυτα πάνω στην Ελένη Μενεγάκη. «Μας έπαιρνε πολύ συχνά τηλέφωνα και μας έλεγε "΄έχω κάνει αυτό...". Δεν παρεξηγήθηκε η Ελένη, καταχάρηκε. Αφού έβγαινε τότε στην εκπομπή, με μια "Αντιγόνη" κι έκλεινε το μάτι στον κόσμο. Ακομπλεξάριστη ήταν, δε γίνονται καριέρες επειδή κουβαλάμε...τοιχάκια». κατέληξε.