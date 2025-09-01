IQ160: Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο του 2ου κύκλου

Προβάλλεται σε επανάληψη στο Star στις 21:00

O 3ος κύκλος της αγαπημένης αστυ- κωμικής σειράς IQ 160 έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star με χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες αλλά και… ένα μωρό!

Λίγο πριν τις νέες περιπέτειες της Σμαράγδας Καρύδη στον ρόλο της Πηνελόπης Μουρίκη και του Νίκου Κουρή στον ρόλο του Αργύρη Καλατζή, μπορείτε να κάνετα refresh στη σειρά που αγαπήσαμε με τα επεισόδια του B΄κύκλου, που προβάλλονται καθημερινά στο Star, στις 21:00.

Δείτε εδώ τα τελευταία επεισόδια και το φινάλε του 1ου κύκλου

IQ 160: Περίληψη Επεισοδίου 1 Β' Κύκλου

Έχουν περάσει  έξι μήνες από τότε που η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) ανακάλυψε ότι ο πατέρας του πρώτου της παιδιού, ο Παύλος (Χάρης Παπαδόπουλος), την εγκατέλειψε και ζει στην Ιταλία με ψεύτικο όνομα, έχοντας αποκτήσει καινούρια οικογένεια.

Το παθιασμένο φιλί, που αντάλλαξε με τον υπαστυνόμο Αργύρη Καλατζή (Νίκος Κουρής) δεν είχε συνέχεια και έτσι, εκείνος επέστρεψε στην Ιωάννα (Μαίρη Μηνά).

Η Πηνελόπη, απογοητευμένη, αποφάσισε να εγκαταλείψει το τμήμα Ανθρωποκτονιών και να ξαναγυρίσει στη δουλειά της καθαρίστριας.

Στο μεταξύ, στο τμήμα έχει προσληφθεί ένας νεαρός ανθυπαστυνόμος, ο Τηλέμαχος Τράγκας (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος), ο οποίος είναι συμπαθητικός, αλλά κάπως ιδιόρρυθμος.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Γιώργος (Ηλίας Μουλάς) και η Δάφνη (Ελίζα Σκολίδη) τον αντιμετωπίζουν με μια μικρή επιφύλαξη. Στο μεταξύ, είναι γραφτό της Πηνελόπης να μη μείνει μακριά από την αστυνομική έρευνα. Η γυναίκα που την έχει προσλάβει ως καθαρίστρια, εξαφανίζεται μυστηριωδώς και εκείνη δεν μπορεί να αντισταθεί στην επίλυση αυτού του  γρίφου.

Έτσι, με κάποιες εύστοχες κινήσεις και διάφορους αυτοσχεδιασμούς, θα ανακαλύψει το πτώμα της, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί η ίδια ύποπτη για τον φόνο της! 

IQ160: Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο του 2ου κύκλου

Γκεστ επεισοδίου:
Βασιλική Τρουφάκου (Ελπίδα Φωκά)
Μανώλης Κλωνάρης (Μάξιμος Φωκάς) 
 

