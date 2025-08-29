IQ 160: Απόψε σε επανάληψη το τελευταίο επεισόδιο του 1ου κύκλου!

O 3ος κύκλος της αγαπημένης αστυ- κωμικής σειράς IQ 160 έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star με χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες αλλά και… ένα μωρό!

IQ 160: Περίληψη Επεισοδίου 16 Α' Κύκλου

Η Ιωάννα μεταφέρεται στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά ευτυχώς οι γιατροί καταφέρνουν να τη σώσουν. Ο Αργύρης αποκαλύπτει στην Πηνελόπη ότι η Ιωάννα ερευνούσε τον θάνατο του Παύλου, καθώς ο ιατροδικαστής, που εξέτασε το πτώμα του, κατηγορήθηκε για διαφθορά. Η Σοφία ζητάει από την Πηνελόπη να δείξει ψυχραιμία και να μην εμπλακεί στην έρευνα, αλλά εκείνη είναι αποφασισμένη να μάθει την αλήθεια για τον Παύλο με κάθε τρόπο.

Ύστερα από δεκαπέντε χρόνια στο σκοτάδι, ανακαλύπτει ότι στον θάνατο του αγαπημένου της εμπλέκονται ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός, ένας Ρώσος μαφιόζος, η μητέρα της αλλά και ο πατέρας της, ο Μενέλαος, ένας επαγγελματίας απατεώνας, που έχει το ίδιο υψηλό ΙQ με την κόρη του. Ο Παύλος φαίνεται πως δολοφονήθηκε από τον υψηλόβαθμο αστυνομικό, ο οποίος πυροβόλησε και την Ιωάννα, αλλά δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για την ενοχή του. Ακολουθώντας ένα τελευταίο στοιχείο, η Πηνελόπη και ο Καλατζής θα ταξιδέψουν στην Ιταλία και εκεί, θα βρεθούν μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη...