IQ160: Δείτε επεισόδια του 1ου Κύκλου on demand

Online στο star.gr/tv - Ο 3ος κύκλος της σειράς έρχεται στο Star!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 16:33 Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
28.08.25 , 16:07 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Oι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
28.08.25 , 16:00 Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
28.08.25 , 15:38 Ανησυχία για τα ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα
28.08.25 , 15:34 Καζαντζίδης: Θρυλικά τραγούδια & ντουέτα-έκπληξη στη μεγάλη συναυλία
28.08.25 , 15:25 Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα: Ήχησε το 112
28.08.25 , 15:18 IQ160: Δείτε επεισόδια του 1ου Κύκλου on demand
28.08.25 , 15:08 Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
28.08.25 , 14:29 Φωτιά τώρα στη Λάιστα Ζαγορίου
28.08.25 , 14:16 Κουτσελίνη: Το άλμπουμ των οικογενειακών διακοπών σε Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας
28.08.25 , 14:15 «Όταν Φοράω Στολή Είμαι σε Αποστολή»: Νέα καμπάνια για τους σκύλους οδηγούς
28.08.25 , 13:28 Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
28.08.25 , 13:25 Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο με νεκρούς - Χτυπήθηκε κτίριο της ΕΕ
28.08.25 , 13:17 Η Λατινοπούλου μιλά για το τροχαίο: «Η ζώνη μας έσωσε»
28.08.25 , 12:45 Απινιδωτές σε Μετρό και ταξί
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Βίκυ Καγιά: Τα super glam looks στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο Audi Q3 - Που κατασκευάζεται
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας η Αφροδίτη Λατινοπούλου
Ελληνίδα τραγουδίστρια: «Είχα τρεις αποβολές-Την πρώτη δεν την πήρα σοβαρά»
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ο 3ος κύκλος του IQ 160 έρχεται στο Star!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 έρχεται στο Star! Kίνδυνοι, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό θα μας ξεσηκώσουν!

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!

Νέα επεισόδια της αγαπημένης αστυ-κωμικής σειράς IQ 160 τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star!

iq160

IQ 160: Tι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο στις 21:00 στο Star

IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Πρώτου Κύκλου on demand στο star.gr/tv

Μέχρι τότε, παρακολουθήστε επεισόδια και το μεγάλο φινάλε του 1ου κύκλου της ξεκαρδιστικής σειράς στο StarTVΚάθε επεισόδιο είναι διαθέσιμο on demand για τις επόμενες 30 ημέρες από τη στιγμή της προβολής του στην τηλεόραση. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
IQ160
 |
STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top