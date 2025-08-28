IQ160: Δείτε επεισόδια του 1ου Κύκλου on demand

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 έρχεται στο Star!

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 έρχεται στο Star! Kίνδυνοι, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό θα μας ξεσηκώσουν!

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!

Νέα επεισόδια της αγαπημένης αστυ-κωμικής σειράς IQ 160 τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star!

IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Πρώτου Κύκλου on demand στο star.gr/tv

Μέχρι τότε, παρακολουθήστε επεισόδια και το μεγάλο φινάλε του 1ου κύκλου της ξεκαρδιστικής σειράς στο StarTV. Κάθε επεισόδιο είναι διαθέσιμο on demand για τις επόμενες 30 ημέρες από τη στιγμή της προβολής του στην τηλεόραση.