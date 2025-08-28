IQ 160: Tι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο στις 21:00 στο Star

O 3ος κύκλος της αγαπημένης αστυ- κωμικής σειράς IQ 160 έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star με χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες αλλά και… ένα μωρό!

Λίγο πριν τις νέες περιπέτειες της Σμαράγδας Καρύδη στον ρόλο της Πηνελόπης Μουρίκη και του Νίκου Κουρή στον ρόλο του Αργύρη Καλατζή, μπορείτε να κάνετα refresh στη σειρά που αγαπήσαμε με τα επεισόδια του Α΄κύκλου, που προβάλλονται καθημερινά στο Star, στις 21:00.

ΙQ 160: Περίληψη σημερινού επεισοδίου

Η Πηνελόπη θέλει να βρει δικό της σπίτι, αλλά λόγω της δίμηνης απουσίας της από τη δουλειά, δεν έχει χρήματα. Ο Αιμίλιος ενεργεί ως από μηχανής Θεός και της παραχωρεί το σπίτι της μητέρας του, με τον όρο να το ανακαινίσει. Ταυτόχρονα, η ομάδα αναλαμβάνει μια περίεργη υπόθεση. Υπάρχουν υποψίες ότι ο πρόσφατος θάνατος μιας γυναίκας δεν οφειλόταν σε φυσικά αίτια. Έτσι, δίνεται διαταγή για την εκταφή της.

Όμως, το φέρετρο είναι άδειο και η σορός έχει κλαπεί. Φαίνεται ότι αυτό είναι έργο του δολοφόνου για να καλύψει την ενοχή του. Η Πηνελόπη και ο Καλατζής καλούνται να εξιχνιάσουν ένα μυστήριο σε μια οικογενειακή έπαυλη, με πολλούς εν δυνάμει ενόχους, που θυμίζει ιστορία της Αγκάθα Κρίστι. Ταυτόχρονα, η Ιωάννα οργανώνει ένα πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλια του Αργύρη. Συγκεντρώνονται όλοι σε ένα καραόκε μπαρ και διασκεδάζουν, τραγουδώντας και χορεύοντας. Η Πηνελόπη, όμως, είναι μελαγχολική. Η Ιωάννα και ο Αργύρης φεύγουν χαρούμενοι από το πάρτι, αλλά ένας άγνωστος πυροβολεί την Ιωάννα και την τραυματίζει σοβαρά…

Guest επεισοδίου 15:

Πέτρος Νάκος (Πέτρος Ξανθόπουλος)

Αντιγόνη Αλικάκου (Αννίτα Λαμπίρη)

Νίκος Σταυρακούδης (Όμηρος Παπαδάκης)

Νταίζη Σεμπεκοπούλου (Μάντω Λαμπίρη)

Αναστασία Ιθακισίου (Ξένια Ξανθοπούλου)

Γιάννης & Αναστάσης Κόλλιας (Δίδυμα αγόρια)

Δημήτρης Κυρατσούδης (Μάνθος Σωτηρίου)

Δημοσθένης Φίλιππας (Θεόφιλος)

Δημήτρης Ραφαήλος (Γεωργιάδης)

Χρήστος Καπενής (Νεωκόρος)

IQ 160: Περίληψη Α΄ κύκλου

Η Πηνελόπη Μουρίκη (Σμαράγδα Καρύδη) εργάζεται ως καθαρίστρια σε αστυνομικό τμήμα, στη Διεύθυνση Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι προικισμένη με υψηλή ευφυΐα, καθώς διαθέτει IQ 160. Ένα βράδυ, πέφτει τυχαία πάνω στα στοιχεία του φακέλου μίας πρόσφατης δολοφονίας και κάνει πολύ σημαντικές διορθώσεις στα συμπεράσματα της αστυνομικής έρευνας. Όταν το επόμενο πρωί, ο υπαστυνόμος Αργύρης Καλατζής (Νίκος Κουρής) και η αρχηγός του τμήματος, η Σοφία Χαριτάκη (Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου) την καλούν για εξηγήσεις, διαπιστώνουν ότι η Πηνελόπη έχει εντοπίσει λεπτομέρειες που οι ίδιοι δεν είχαν προσέξει.

Η αρχηγός, εντυπωσιασμένη από τις ικανότητες της Πηνελόπης, επιβάλλει στον απρόθυμο υπαστυνόμο Καλατζή να συνεργαστεί με την ταλαντούχα καθαρίστρια. Η παρορμητική και απείθαρχη Πηνελόπη βέβαια δεν ακολουθεί το αστυνομικό πρωτόκολλο και αυτό οδηγεί τον τυπολάτρη Καλατζή στα πρόθυρα νευρικής κρίσης.

Σταδιακά στην Πηνελόπη προτείνεται η μόνιμη θέση της συμβούλου της ομάδας στην οποία και εντάσσεται, ζητώντας ωστόσο ένα συγκεκριμένο αντάλλαγμα. Στην ομάδα, εκτός από τον Αργύρη, περιλαμβάνονται ο υπαστυνόμος Β’ Γιώργος Βλαστός (Ηλίας Μουλάς) και η νεαρή ανθυπαστυνόμος Δάφνη Φιλιππίδου (Ελίζα Σκολίδη), υπεύθυνη για τις ηλεκτρονικές έρευνες.

Η Πηνελόπη έχει τρία παιδιά, την έφηβη Μαρίνα (Αγγελική Μάρκου), τον 8χρονο Ηλία (Φίλιππος Ελευθερόπουλος) και την έξι μηνών Στέλλα (Μαρία Νεαμονίτη), από δύο συντρόφους, τον Παύλο (Χάρης Παπαδόπουλος) και τον Λαυρέντη (Σωτήρης Δούβρης).

Το ανατρεπτικό μυαλό της, ενώ παίρνει ταχύτατες στροφές, συγκρατεί εικόνες, πληροφορίες και αριθμούς, συνδυάζει τα δεδομένα και οδηγείται σε συμπεράσματα που ξαφνιάζουν, δεν την βοηθάει καθόλου ούτε στην προσωπική, ούτε στην επαγγελματική της ζωή. Γι' αυτό και δεν καταφέρνει να στεριώσει πουθενά. Τσακώνεται συνέχεια ακόμη και με τη μητέρα της, την Άσπα (Νέλλη Γκίνη), με αποτέλεσμα οι δυο τους να βρίσκονται σε απόσταση. Ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο τα πηγαίνει καλά είναι ο γείτονάς της, ο Αιμίλιος (Τάσος Παλαντζίδης), ο οποίος αποδέχεται την ιδιαιτερότητά της, τη στηρίζει σε όλα, σαν να είναι δική του κόρη και φροντίζει την ίδια και τα παιδιά της.

Ο Αργύρης δε βλέπει με καλό μάτι την είσοδό της Πηνελόπης στην ομάδα τους και διαφωνεί κάθετα με τον τρόπο που χειρίζεται τις υποθέσεις. Όμως, αν και φαινομενικά αταίριαστοι και παρά τις κόντρες και τους καυγάδες τους, η Πηνελόπη και ο Αργύρης θα βρουν τον τρόπο να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να εξιχνιάζουν κάθε υπόθεση, που αναλαμβάνουν. Σε κάθε επεισόδιο, η ομάδα αναλαμβάνει μία νέα, περίπλοκη υπόθεση και οδηγείται στην επίλυσή της, χάρη στη συνεργασία με την Πηνελόπη και στην υψηλή νοημοσύνη της!

Σταδιακά, η σχέση της Πηνελόπης και του Αργύρη θα εξομαλυνθεί. Ο σαρωτικός της χαρακτήρας θα παραμείνει ακέραιος και ο υπαστυνόμος θα τη συνηθίσει, σε βαθμό που θα του γίνει απαραίτητη. Σε αυτό, θα συμβάλλει και ο αδερφός του, ο Στέλιος (Κυριάκος Σαλής), ο οποίος τον παροτρύνει να γίνει πιο εξωστρεφής και πιο χαλαρός. Άλλωστε, παρά τις εντυπωσιακές εγκεφαλικές της ικανότητες, η Πηνελόπη είναι ευαίσθητη και αξιαγάπητη!