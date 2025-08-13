«The Lost Husband»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star

Δείτε τη δραματική ταινία σήμερα στις 16:15

13.08.25 , 13:00 «The Lost Husband»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star
Η Λίμπι, μετά τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της μετακομίζει με τα παιδιά της στη φάρμα της αποξενωμένης θείας της, Τζιν, στο Τέξας. Εκεί, ανακαλύπτει ότι η ζωή στο αγρόκτημα είναι δύσκολη, αλλά πιο συναρπαστική και μυστηριώδης από ό,τι περίμενε, ειδικά μετά τη γνωριμία της με τον υπεύθυνο της φάρμας, τον γοητευτικό Τζέιμς. Η Λίμπι συνειδητοποιεί ότι ίσως βρήκε το μέρος όπου μπορεί να ξαναβρεί τον εαυτό της, αλλά και τη γαλήνη της οικογένειάς της… Η ταινία εξερευνά θέματα όπως η απώλεια, η επούλωση, η οικογένεια και η αναζήτηση της αγάπης και της ταυτότητας. 

«The Lost Husband»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star

«The Lost Husband»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star

«The Lost Husband»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκι Ράιτ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Λέσλι Μπιμπ, Τζος Ντουχάμελ, Νόρα Ντα

