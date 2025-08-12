Γιώργος Καράβας: Αυτό είναι το ριάλιτι επιβίωσης που θα παρουσιάσει!

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο Γιώργος Καράβας είναι κι επίσημα ο παρουσιαστής του Exathlon που θα προβληθεί στον ΣΚΑΪ. 

Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Τα παθιασμένα φιλιά στις διακοπές τους

Το Exathlon είναι ένα αθλητικό ριάλιτι που θα περιλαμβάνει παίκτες που έχουν λάβει μέρος και στο Survivor, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως ένα All Star concept.

Γιώργος Καράβας: Αυτό είναι το ριάλιτι επιβίωσης που θα παρουσιάσει!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΚΑΪ:

«Το EXATHLON, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα. 

Με εντυπωσιακή παρουσία στον χώρο της μόδας και με μεγάλη αγάπη στον αθλητισμό (αθλητής και ο ίδιος), ο Γιώργος Καράβας αναλαμβάνει φέτος στον ΣΚΑΪ την παρουσίαση του πιο θεαματικού, αθλητικού, τηλεοπτικού event, του εκρηκτικού EXATHLON. Όπλα του, εκτός από την άνεση μπροστά στην κάμερα και τις σπουδές στην αθλητική δημοσιογραφία, είναι το έξυπνο χιούμορ, το επικοινωνιακό χάρισμα και το αγωνιστικό του πνεύμα.

Από τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Καράβας παρουσιάζει την έκρηξη της αντοχής, τη μαγεία του αγώνα, τη δίψα για τη νίκη, στο πρωτοεμφανιζόμενο και συναρπαστικό EXATHLON». 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ
EXATHLON
ΣΚΑΙ
SURVIVOR
