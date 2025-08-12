Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Τα παθιασμένα φιλιά στις διακοπές τους

Με φόντο τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του νησιού

Πιο ερωτευμένοι από ποτέ είναι ο Γιώργος Καράβας και η σύζυγός του, Ραφαέλα Ψαρρού. Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στα Σύβοτα, μαζί με τα παιδιά του, τα οποία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητά τους. Ωστόσο, κάτι που δεν ξεχνούν ποτέ είναι ότι εκτός από γονείς, είναι και σύντροφοι.

Καράβας - Ψαρρού: Έκαναν την πρώτη τους βουτιά για φέτος με τα παιδιά τους

Με φόντο τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του νησιού, αντάλλαξαν παθιασμένα φιλιά και αγκαλιές, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα, δείχνοντας πόσο ευτυχισμένοι είναι ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασαν στα social media:

Καράβας - Ψαρρού: Τα Παθιασμένα Φιλιά Στις Διακοπές Τους

Καράβας - Ψαρρού: Τα Παθιασμένα Φιλιά Στις Διακοπές Τους

Καράβας - Ψαρρού: Τα Παθιασμένα Φιλιά Στις Διακοπές Τους

Ήταν 1η Νοεμβρίου του 2012, όταν Γιώργος και Ραφαέλα ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησιάς και αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης.

