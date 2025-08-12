Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Τα παθιασμένα φιλιά στις διακοπές τους

Πιο ερωτευμένοι από ποτέ είναι ο Γιώργος Καράβας και η σύζυγός του, Ραφαέλα Ψαρρού. Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στα Σύβοτα, μαζί με τα παιδιά του, τα οποία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητά τους. Ωστόσο, κάτι που δεν ξεχνούν ποτέ είναι ότι εκτός από γονείς, είναι και σύντροφοι.

Με φόντο τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του νησιού, αντάλλαξαν παθιασμένα φιλιά και αγκαλιές, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα, δείχνοντας πόσο ευτυχισμένοι είναι ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Ήταν 1η Νοεμβρίου του 2012, όταν Γιώργος και Ραφαέλα ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησιάς και αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης.