Seized: Δείτε on demand την ταινία μέχρι τις 2/11

Ο Νέρο, πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων, μετακομίζει σε μια ήσυχη παραλιακή πόλη, αποφασισμένος να μεγαλώσει τον γιο του, αφήνοντας πίσω του την προηγούμενη ζωή.

Όταν ο γιος του πέφτει θύμα απαγωγής, ο Νέρο πρέπει να εξαφανίσει τρία επικίνδυνα εγκληματικά συνδικάτα υψηλού επιπέδου εγκληματιών, για να μπορέσει να τον δει ζωντανό ξανά.

Δείτε εδώ on demand την ταινία «SEIZED»

seized

Ο χρόνος τρέχει και ο Νέρο δεν μπορεί να χάσει ούτε λεπτό, δεν μπορεί να κάνει λάθη, διαφορετικά θα κινδυνεύσει να χάσει τον γιο του για πάντα Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άισακ Φλόρεντιν
ΠΑΙΖΟΥΝ: Σκοτ Άντκινς, Βαν Πίμπλς, Κάρλι Περέζ, Στίβεν Έλντερ

