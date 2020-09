Το απόλυτο workout για μέση…δαχτυλίδι

Παρατηρώντας μια μπαλαρίνα, το μάτι μας πέφτει απευθείας, πέρα από τον εντυπωσιακό κότσο που διαθέτουν οι περισσότερες, στην μικροσκοπική αδύνατη μέση της, που πάντα ονειρεύεσαι να αποκτήσεις. Η μέση για να σμιλευτεί χρειάζεται «σκληρή» γυμναστική και πολλούς κοιλιακούς, σκέφτεσαι, ωστόσο όπως θα αντιληφθείς και στην συνέχεια, τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όσο νομίζεις. Αναμφίβολα για να αποκτήσεις μέση δαχτυλίδι πρέπει να κάνεις έναν καλό συνδυασμό διατροφής και φυσικά άσκησης. Φρόντισε να καταναλώνεις πολλά λαχανικά, φυτικές ίνες, καλά λίπη, ενώ μην ξεχνάς να πίνεις τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό την ημέρα. Όσο αναφορά την εξάσκηση που χρειάζεται να κάνεις μην ανησυχείς, γιατί ανακάλυψα το απόλυτο workout, το οποίο αν ακολουθείς πιστά για περίπου 3 φορές την εβδομάδα, πολύ σύντομα θα αρχίσεις να χάνεις πόντους από την μέση για πλάκα. Γι’ αυτό φόρεσε τα αθλητικά σου, πάρε ένα στρωματάκι yoga και πάτα αμέσως το play. Thank me later!

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Κύρκου

Πηγή: allyou.gr