Δημήτρης Ορφανάκος: «Δώσε χρόνο στο σώμα σου και αγάπησέ το»

T R U E S T R E N G T H __________________________________________________ Δώσε χρόνο στο σώμα σου και αγάπησε το, γιατί είτε σου αρέσει είτε όχι είσαι υποχρεωμένος να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου σε αυτό. Όπως τόσο καιρό έτρωγες και έβαλες όλα αυτά τα κιλά πάνω σου με μεγάλο ποσοστό λίπους μην περιμένεις να τα χάσεις σε ένα ή δύο μήνες. Όταν αφήνεις το σώμα σου σε αφήνει και αυτό. Μην καταφεύγεις σε εφήμερες "δόξες" γεμάτες μελλοντικές παρενέργειες (που εννοείται ότι δε θα συμβεί σε εσένα 😂), δεν υπάρχει εύκολος τρόπος δεν υπάρχει μαγικό φίλτρο, υπάρχει μόνο σκληρή δουλειά και καλή διατροφή. Και όχι δεν υπάρχει το δεν εχω χρήματα για διατροφή και χρόνο για μαγείρεμα. Μπορείς να κανεις τέλεια διατροφή πολύ φθηνά και μπορεις να αφιερώσεις 2 ώρες απο την Κυριακή σου να μαγειρέψεις τα μεταπροπονητικά σου γεύματα για όλη τη βδομάδα. Όλα τα άλλα είναι απλά δικαιολογίες. Δώσε χρόνο στο σώμα σου και αυτό θα σε ανταμείψει. Τίποτα δεν είναι αδύνατο με υπομονή και σκληρή δουλειά.💪😁 __________________________________________________ "Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength." Arnold Schwarzenegger

