Οι Encardia στον Κήπο του Μεγάρου, το Σάββατο 4 Ιουλίου

Οι παραδοσιακοί ήχοι του ιταλικού Νότου, με μία νέα δημιουργική ματιά

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Encardia στον Κήπο του Μεγάρου
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Ο Κήπος του Μεγάρου Μουσικής υποδέχεται το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 21:00, τους Encardia, το αγαπημένο μουσικοχορευτικό σχήμα με είκοσι δύο χρόνια αδιάκοπης παρουσίας, χιλιάδες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, δύο μουσικοθεατρικές παραγωγές, επτά ψηφιακούς δίσκους και ένα ντοκιμαντέρ στο ενεργητικό τους, που όμως συνεχίζουν να εκπλήσσουν, κάθε φορά με μια παράσταση διαφορετική από την προηγούμενη, σαν να είναι πάντα η πρώτη.

Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου, στις 12 Ιουνίου

Φέτος το καλοκαίρι, στον Κήπο του Μεγάρου, η ομάδα ανοίγει το πλούσιο ρεπερτόριό της και υπόσχεται νέα ηχοχρώματα: από τον παραδοσιακό ιταλικό Νότο που τους σφράγισε, ως την αστείρευτη ελληνική παράδοση, και μια καινούργια, δημιουργική ματιά σε Έλληνες ποιητές. Μια διαδρομή που ξεκινά από τη «Νοσταλγία» και οδηγεί αναπόφευκτα στην «έκρηξη» και τη γιορτή.

Γιατί αυτό είναι το απρόβλεπτο μουσικοχορευτικό σύμπαν των encardia: δεν παρουσιάζουν απλώς, αγκαλιάζουν. Το κοινό δεν θα παρακολουθεί απλώς, αλλά θα συμμετέχει, θα χορεύει μαζί με τους χορευτές της ομάδας, θα γίνει μέρος της παράστασης. Μια Συνάντηση με την πλήρη σημασία της λέξης.

encardia

Συμπαραγωγή

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Encardia

Συντελεστές
ENCARDIA
Ναταλία Κωτσάνη (τραγούδι, κρουστά), Bαγγέλης Παπαγεωργίου (ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι), Μιχάλης Κονταξάκης (κιθάρα, τραγούδι), Κώστας Κωνσταντάτος (κρουστά, μαντολίνο, τραγούδι), Γιώργος Ντάνης (κοντραμπάσο, τραγούδι)

Χορεύουν: Κωνσταντίνα Καλκάνη, Γιάννα Χαμαλέλη, Δάφνη Σταθάτου, Αναστασία Δρούγα
Σχεδιασμός ήχου: Πασχάλης Κολέντσης

Βρείτε πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/encardia-ston-kipo-tou-megarou/ 

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

Η προπώληση έχει αρχίσει

Τιμή εισιτηρίου | 15 € (γενική είσοδος)

Εισιτήρια: 210 7282333
www.megaron.gr 

Πληροφορίες 
http://www.megaron.gr 
https://www.facebook.com/megaron.gr   
https://www.instagram.com/megaron_athens/  
https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall
 

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