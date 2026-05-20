Νίκος Φλώρος: Η έκθεση στη Λισαβόνα που προκαλεί συζητήσεις

Ο Έλληνας γλύπτης τιμήθηκε στη Λισαβόνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.05.26 , 23:08 MasterChef 2026-Φίλιπ vs Σαμ: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση;
20.05.26 , 23:05 Πόρισμα Τροχαίας: Έτσι έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο
20.05.26 , 23:00 MasterChef 2026-Πάνος vs Πέτρος: Ποιος είχε το καλύτερο πιάτο;
20.05.26 , 22:55 Διαδικτυακή Απάτη Που Αδειάζει Λογαριασμούς Με Ψεύτικο Έμβασμα 6.500 Ευρώ
20.05.26 , 22:49 Οδηγός ταξί συνελήφθη μπροστά στην κάμερα του STAR με πειραγμένο ταξίμετρο
20.05.26 , 22:39 MasterChef 2026-Χρήστος vs Wasan: Ποια προσπάθεια πέρασε στην επόμενη φάση
20.05.26 , 22:22 Οσμή Αττική: Τι λένε ειδικοί επιστήμονες για την προέλευσή της
20.05.26 , 22:14 Hippocratic Cancer Research Foundation: «Εκεί όπου το Φως γίνεται Ελπίδα»
20.05.26 , 21:49 Επιβεβαίωση Ρεπορτάζ Star: Τι Δείχνει Το Πόρισμα Για Το Drone - Καμικάζι
20.05.26 , 21:35 Ηλιάκη - Μανουσάκης: «Στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε»
20.05.26 , 21:34 Το Νέο Επιτελείο Του Αλέξη Τσίπρα
20.05.26 , 21:23 MasterChef 2026: 2η μέρα Silver Week: Τι περιλαμβάνει η δοκιμασία;
20.05.26 , 21:11 Θερμό καλοκαίρι στα Ελληνοτουρκικά «βλέπει» η Αθήνα
20.05.26 , 21:06 Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της- Συμμετείχε σε Φεστιβάλ ρητορικής
20.05.26 , 20:54 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Εντυπωσίασε με το πιο glamorous φόρεμα της βραδιάς
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Εντυπωσίασε με το πιο glamorous φόρεμα της βραδιάς
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Μάρα Ζαχαρέα: Chic εμφάνιση στην παρουσίαση νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Βικτώρια Χαλκίτη: «Τότε κατάλαβα ότι θα κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία»
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Σταυροπούλου: «Όταν αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν οι ενοχές για τη Δανάη»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Νίκος Φλώρος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο ιστορικό και ενεργό λατρευτικό κέντρο της Λισαβόνας, στη Βασιλική Basílica de Nossa Senhora dos Mártires και στον Καθεδρικό Ναό Igreja de Nossa Senhora da Encarnação στο Chiado, παρουσιάζεται η νέα εικαστική εγκατάσταση του διεθνούς Έλληνα γλύπτη Νίκου Φλώρου με τίτλο «Η λατρεία της εξουσίας».

Η έκθεση εντάσσεται στον κύκλο πολιτιστικών δράσεων Encontros com História, Arte e Património και πραγματοποιείται από την Academia Ao Largo e as Igrejas do Chiado, υπό την υψηλή αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στη Λισαβόνα, της Academia Portuguesa de Ex-Líbris, του Real Circolo Francesco II di Borbone και του Fundação Dom Manuel II.

Ένας χώρος προσευχής, καθημερινής λειτουργίας και χιλιάδων επισκεπτών μετατρέπεται, για πρώτη φορά, σε πεδίο σύγχρονου καλλιτεχνικού στοχασμού.

Νίκος Φλώρος: Η έκθεση στη Λισαβόνα που προκαλεί συζητήσεις


Η έκθεση δεν απευθύνεται σε ένα κλειστό κύκλωμα ειδικών της τέχνης, αλλά σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα: σε κάθε άνθρωπο που περνά, παρατηρεί, στέκεται ή συνεχίζει τον δρόμο του. Εκεί ακριβώς γεννιέται η δύναμή της στην καθολικότητά της.

Ο Νίκος Φλώρος δεν παρουσιάζει απλώς ένα γλυπτό. Δημιουργεί ένα σύγχρονο εικαστικό μανιφέστο. Ένα έργο που δεν περιγράφει την πραγματικότητα, αλλά την αποκαλύπτει. Που δεν εξηγεί, αλλά εκθέτει. Ένα έργο που αγγίζει ευθέως τις δομές της θρησκείας, του πολέμου και του χρήματος — τις τρεις μεγάλες δυνάμεις που, διαχρονικά, καθορίζουν την ανθρώπινη ιστορία.

Στο κέντρο αυτής της σύνθεσης βρίσκεται μια καυστική, σχεδόν αμείλικτη παρατήρηση για την παγκόσμια εξουσία. Το αντιπολεμικό του έργο λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής.

Ο καλλιτέχνης αφιερώνει συμβολικά το του έργο στους σημερινούς ηγέτες της παγκόσμιας σκηνής, Donald Trump και Vladimir Putin, ως πρόσωπα που ενσαρκώνουν, μέσα από την ισχύ τους, το βάρος και την ευθύνη της σύγχρονης παγκόσμιας τάξης.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τον συντονισμό της έκθεσης υπογράφουν η Ana Cristina Martins, η Madalena Ferreira Jordão και ο ακαδημαϊκός και ιστορικός τέχνης Vítor Escudero της Academia Nacional de Belas Artes.

Νίκος Φλώρος: Η έκθεση στη Λισαβόνα που προκαλεί συζητήσεις

Ο Vítor Escudero παρουσίασε επίσης ειδική διάλεξη – αφιέρωμα με τίτλο “Tradição e Modernidade na Obra de Nikos Floros” («Παράδοση και Μοντερνισμός στο έργο του Νίκου Φλώρου»), αναδεικνύοντας τη διεθνή καλλιτεχνική πορεία και τη γλυπτική γλώσσα του Έλληνα δημιουργού.
Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της διπλωματίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του πολιτισμού.

Η Πρέσβης της Ελλάδας στην Πορτογαλία Κωνσταντίνα Καμίτση, η οποία είχε και την τιμητική προεδρία της διοργάνωσης, υπογράμμισε ότι το έργο του Νίκου Φλώρου «λειτουργεί ως γέφυρα κατανόησης μεταξύ πολιτισμών και ως υπενθύμιση της ευθραυστότητας της ειρήνης όταν η αλήθεια δεν έχει φωνή».

Ιδιαίτερη διεθνή σημασία είχαν και οι τιμητικές διακρίσεις που απονεμήθηκαν στον Έλληνα γλύπτη στη Λισαβόνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου, η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα Dom Duarte, Duque de Bragança e Chefe da Casa Real Portuguesa, απένειμε στον Νίκο Φλώρο το παράσημο αξίας και Diploma e a Medalha de Mérito – Grau Ouro – do Real Circolo Francesco II di Borbone, ως αναγνώριση της διεθνούς καλλιτεχνικής του προσφοράς.

Νίκος Φλώρος: Η έκθεση στη Λισαβόνα που προκαλεί συζητήσεις

Επιπλέον, το Σάββατο 9 Μαΐου, η Juíza da Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja do mesmo Santo Nome, Dona Madalena Ferreira Jordão, του απένειμε το παράσημο Medalha e Miniatura de Irmão de Honra da Real e Venerável Irmandade, ελ σε αναγνώριση του υψηλού καλλιτεχνικού του έργου.

Ο Νίκος Φλώρος συγκαταλέγεται σήμερα στους ελάχιστους Έλληνες καλλιτέχνες με συνεχή και ισχυρή διεθνή παρουσία, με έργα σε μεγάλα μουσεία, πολιτιστικούς θεσμούς και σημαντικές εκθέσεις παγκοσμίως. Παράλληλα, έργα του παρουσιάζονται στο São Paulo, όπου στην κεντρική αίθουσα της όπερας εκτίθεται το εμβληματικό γλυπτό της Μαρία Κάλλας.

Η έκθεση «Η Λατρεία της Εξουσίας» θα διαρκέσει έναν μήνα στο ιστορικό κέντρο της Λισαβόνας, αποτελώντας ένα από τα πιο αιχμηρά και συζητημένα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς — μια εικαστική πράξη που δεν ζητά απλώς να τη δεις, αλλά να τη διαβάσεις.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top