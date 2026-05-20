Στο ιστορικό και ενεργό λατρευτικό κέντρο της Λισαβόνας, στη Βασιλική Basílica de Nossa Senhora dos Mártires και στον Καθεδρικό Ναό Igreja de Nossa Senhora da Encarnação στο Chiado, παρουσιάζεται η νέα εικαστική εγκατάσταση του διεθνούς Έλληνα γλύπτη Νίκου Φλώρου με τίτλο «Η λατρεία της εξουσίας».

Η έκθεση εντάσσεται στον κύκλο πολιτιστικών δράσεων Encontros com História, Arte e Património και πραγματοποιείται από την Academia Ao Largo e as Igrejas do Chiado, υπό την υψηλή αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στη Λισαβόνα, της Academia Portuguesa de Ex-Líbris, του Real Circolo Francesco II di Borbone και του Fundação Dom Manuel II.

Ένας χώρος προσευχής, καθημερινής λειτουργίας και χιλιάδων επισκεπτών μετατρέπεται, για πρώτη φορά, σε πεδίο σύγχρονου καλλιτεχνικού στοχασμού.



Η έκθεση δεν απευθύνεται σε ένα κλειστό κύκλωμα ειδικών της τέχνης, αλλά σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα: σε κάθε άνθρωπο που περνά, παρατηρεί, στέκεται ή συνεχίζει τον δρόμο του. Εκεί ακριβώς γεννιέται η δύναμή της στην καθολικότητά της.

Ο Νίκος Φλώρος δεν παρουσιάζει απλώς ένα γλυπτό. Δημιουργεί ένα σύγχρονο εικαστικό μανιφέστο. Ένα έργο που δεν περιγράφει την πραγματικότητα, αλλά την αποκαλύπτει. Που δεν εξηγεί, αλλά εκθέτει. Ένα έργο που αγγίζει ευθέως τις δομές της θρησκείας, του πολέμου και του χρήματος — τις τρεις μεγάλες δυνάμεις που, διαχρονικά, καθορίζουν την ανθρώπινη ιστορία.

Στο κέντρο αυτής της σύνθεσης βρίσκεται μια καυστική, σχεδόν αμείλικτη παρατήρηση για την παγκόσμια εξουσία. Το αντιπολεμικό του έργο λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής.

Ο καλλιτέχνης αφιερώνει συμβολικά το του έργο στους σημερινούς ηγέτες της παγκόσμιας σκηνής, Donald Trump και Vladimir Putin, ως πρόσωπα που ενσαρκώνουν, μέσα από την ισχύ τους, το βάρος και την ευθύνη της σύγχρονης παγκόσμιας τάξης.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τον συντονισμό της έκθεσης υπογράφουν η Ana Cristina Martins, η Madalena Ferreira Jordão και ο ακαδημαϊκός και ιστορικός τέχνης Vítor Escudero της Academia Nacional de Belas Artes.

Ο Vítor Escudero παρουσίασε επίσης ειδική διάλεξη – αφιέρωμα με τίτλο “Tradição e Modernidade na Obra de Nikos Floros” («Παράδοση και Μοντερνισμός στο έργο του Νίκου Φλώρου»), αναδεικνύοντας τη διεθνή καλλιτεχνική πορεία και τη γλυπτική γλώσσα του Έλληνα δημιουργού.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της διπλωματίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του πολιτισμού.

Η Πρέσβης της Ελλάδας στην Πορτογαλία Κωνσταντίνα Καμίτση, η οποία είχε και την τιμητική προεδρία της διοργάνωσης, υπογράμμισε ότι το έργο του Νίκου Φλώρου «λειτουργεί ως γέφυρα κατανόησης μεταξύ πολιτισμών και ως υπενθύμιση της ευθραυστότητας της ειρήνης όταν η αλήθεια δεν έχει φωνή».

Ιδιαίτερη διεθνή σημασία είχαν και οι τιμητικές διακρίσεις που απονεμήθηκαν στον Έλληνα γλύπτη στη Λισαβόνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου, η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα Dom Duarte, Duque de Bragança e Chefe da Casa Real Portuguesa, απένειμε στον Νίκο Φλώρο το παράσημο αξίας και Diploma e a Medalha de Mérito – Grau Ouro – do Real Circolo Francesco II di Borbone, ως αναγνώριση της διεθνούς καλλιτεχνικής του προσφοράς.

Επιπλέον, το Σάββατο 9 Μαΐου, η Juíza da Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja do mesmo Santo Nome, Dona Madalena Ferreira Jordão, του απένειμε το παράσημο Medalha e Miniatura de Irmão de Honra da Real e Venerável Irmandade, ελ σε αναγνώριση του υψηλού καλλιτεχνικού του έργου.

Ο Νίκος Φλώρος συγκαταλέγεται σήμερα στους ελάχιστους Έλληνες καλλιτέχνες με συνεχή και ισχυρή διεθνή παρουσία, με έργα σε μεγάλα μουσεία, πολιτιστικούς θεσμούς και σημαντικές εκθέσεις παγκοσμίως. Παράλληλα, έργα του παρουσιάζονται στο São Paulo, όπου στην κεντρική αίθουσα της όπερας εκτίθεται το εμβληματικό γλυπτό της Μαρία Κάλλας.

Η έκθεση «Η Λατρεία της Εξουσίας» θα διαρκέσει έναν μήνα στο ιστορικό κέντρο της Λισαβόνας, αποτελώντας ένα από τα πιο αιχμηρά και συζητημένα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς — μια εικαστική πράξη που δεν ζητά απλώς να τη δεις, αλλά να τη διαβάσεις.

