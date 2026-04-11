«πολίτες β' κατηγορίας» από τον Μάιο στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Σε σκηνοθεσία της Τζένης Κόλλια

πολίτες β' κατηγορίας
Σχεδόν μισό αιώνα μετά το πρώτο του ανέβασμα στην Ελλάδα, το εμβληματικό έργο του Brian Friel «πολίτες β κατηγορίας», επιστρέφει στο ίδιο θέατρο για να μας θυμίσει ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται κι ότι η ανθρώπινη κραυγή για δικαιοσύνη είναι η μόνη επίκαιρη πράξη διαμαρτυρίας και αντίστασης.

Τρεις καθημερινοί άνθρωποι, παγιδεύονται κατά λάθος στο Δημαρχείο της πόλης τους, μετά από μια διαδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξελίχθηκε σε βίαιη κι αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία και τον στρατό. Μέσα σε λίγη ώρα μοιράζονται φόβους, εξομολογήσεις και τη δική τους καθαρή αλήθεια.

«πολίτες β' κατηγορίας» από τον Μάιο στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες.
Οι θεατές θα δουν την αλήθεια.

Οι «πολίτες β΄ κατηγορίας» του Brian Friel έρχονται, ως μια ωμή καυστική ματιά πάνω στη βία της εξουσίας και στη βολική κατασκευή «ενόχων». Πιο επίκαιρο από ποτέ, το έργο φωτίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανθρώπινη αλήθεια και την πολιτική αφήγηση. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κυνισμού και μετατρέπει μια ιστορική τραγωδία σε καθρέφτη του σήμερα.

Μια αιχμηρή υπενθύμιση για το δικαίωμα στην ελευθερία, σχεδόν 50 χρόνια μετά, στην ίδια σκηνή του θεάτρου Τζένη Καρέζη. Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα της Ματωμένης Κυριακής (Βloody Sunday) στο Derry της Ιρλανδίας το 1972.

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στον Κώστα Καζάκο, που μέχρι την τελευταία του πνοή, πίστευε στη δύναμη του ανθρώπου.

Θέατρο Τζένη Καρέζη
Ακαδημίας 3, Αθήνα 
Τηλ: 210-3636144

Έναρξη: 7 Μαΐου 2026

Συντελεστές

Μετάφραση: Μιχάλης Σιώνας

Δραματουργική επεξεργασία: Τζένη Κόλλια, Μιχάλης Σιώνας

Σκηνοθεσία: Τζένη Κόλλια
Συνεργάτης-σκηνοθέτης: Μιχάλης Σιώνας
Σκηνικά – Κοστούμια: Πάρης Μέξης
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος
Τραγούδια παράστασης: BAILDSA
Sound design: Ανδρέας Μιχόπουλος
Video: Χάρης Πάλλας
Graphic design: Γιώργος Γούσης
Φωτογραφία: Αμαλία Κωβαίου
Social: Minor 6 Media

Παίζουν: Χρήστος Σαπουντζής, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννης Λατουσάκης, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Αργύρης Λάμπρου, Τίτος Μακρυγιάννης

Ημέρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 & Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια: 75’

Τιμές εισιτηρίων: Από 12€ έως 15€, Προπώληση online: «πολίτες β' κατηγορίας»

