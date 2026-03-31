«Ζωή μετά Χαμηλών Πτήσεων»: Μία ξεχωριστή παράσταση στο Κολλέγιο Αθηνών

Το "σύμπαν" του Αρκά ζωντανεύει μέσα από την παράσταση του ΣΑΚΑ

Η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού (ΣΑΚΑ) σας προσκαλεί με ιδιαίτερη χαρά στη νέα της θεατρική παράσταση, βασισμένη στο μοναδικό σύμπαν του Αρκά.

Με τίτλο «Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων», η παράσταση ζωντανεύει επί σκηνής τον καυστικό, ευφυή και διαχρονικό λόγο του αγαπημένου δημιουργού, μεταφέροντας στο θέατρο τον ιδιαίτερο κόσμο των χαρακτήρων του με χιούμορ, ευαισθησία και αιχμηρή κοινωνική ματιά.

Πρόκειται για μια θεατρική διασκευή των κόμικς του Αρκά: Ισοβίτης, Χαμηλές πτήσεις, Καστράτο, Ζωή Μετά, Μαλλί με Mαλλί και Ρόζα.

Η θεατρική διασκευή φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Αγορά, ενώ τη σκηνοθεσία και τους φωτισμούς υπογράφει η Βάνα Πεφάνη. Στο πλευρό της, ως σύμβουλος σκηνοθεσίας, βρίσκεται ο Κώστας Αρζόγλου, συμβάλλοντας με την εμπειρία και τη βαθιά γνώση του θεάτρου στη διαμόρφωση της παράστασης.

Πρόκειται για μια δημιουργική προσέγγιση που αναδεικνύει την πολυεπίπεδη γραφή του Αρκά, ισορροπώντας ανάμεσα στο γέλιο και τον προβληματισμό, και προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία με έντονο αποτύπωμα.



Λίγα λόγια για την παράσταση

Με γνώμονα την αγάπη για το θέατρο και τη διάθεση για καλλιτεχνική έκφραση, η Θεατρική Ομάδα του ΣΑΚΑ συνεχίζει την πορεία της παρουσιάζοντας έργα που συνομιλούν με το σήμερα.

Η επιλογή του έργου του Αρκά δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα κείμενο που μέσα από το χιούμορ και την απλότητά του, αγγίζει βαθύτερα ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, των σχέσεων και της καθημερινότητας.

Η παράσταση φιλοδοξεί να χαρίσει στο κοινό στιγμές γέλιου αλλά και στοχασμού, αναδεικνύοντας τη δύναμη του θεάτρου ως μέσο ψυχαγωγίας και επικοινωνίας.



Κοινωνική προσφορά

Μέρος των εσόδων της παράστασης θα διατεθεί για την ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών, στηρίζοντας έμπρακτα την πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Ο ΣΑΚΑ επιδιώκει την ενεργή ένταξη ομάδων κοινού που συχνά αποκλείονται από πολιτιστικές εκδηλώσεις, λόγω έλλειψης κατάλληλων υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, για δεύτερη φορά, η παράσταση της 20ής Απριλίου θα περιλαμβάνει διερμηνεία στην Ελληνική Νοητική Γλώσσα από τη liminal, καθώς και *ελεύθερη είσοδο για Κ/κωφούς και βαρήκοους θεατές.



Χρήσιμες πληροφορίες

ΑΡΚΑΣ: Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων

Θεατρική Διασκευή: Δημήτρης Αγοράς

Σκηνοθεσία – Φωτισμοί: Βάνα Πεφάνη

Σύμβουλος Σκηνοθεσίας: Κώστας Αρζόγλου

Τοποθεσία: Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών, Στέφανου Δέλτα 15, Ψυχικό, 15452

Ώρα έναρξης: 20:30

Ημέρες παραστάσεων:

• Παρασκευή 17 Απριλίου (Πρεμιέρα)

• Σάββατο 18 Απριλίου

• Κυριακή 19 Απριλίου

• Δευτέρα 20 Απριλίου ( Προσβάσιμη παράσταση με διερμηνεία στην Ε.Ν.Γ)

• Τρίτη 21 Απριλίου

