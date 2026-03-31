«Ζωή μετά Χαμηλών Πτήσεων»: Μία ξεχωριστή παράσταση στο Κολλέγιο Αθηνών

Το έργο του Αρκά, με μία διαφορετική ματιά, στο θέατρο του Κολλεγίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.03.26 , 15:20 Μαρινέλλα: Ρίγη συγκίνησης στον επικήδειο της Χαρούλας Αλεξίου
31.03.26 , 15:18 Παναθηναίκός – Ολυμπιακός: φασαρία για λόγους ...παράδοσης
31.03.26 , 14:44 Τα τελευταία λόγια της Μαρινέλλας «ραγίζουν» καρδιές
31.03.26 , 14:41 «Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
31.03.26 , 14:36 Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη
31.03.26 , 14:23 Κηδεία Μαρινέλλας: Ο πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τη μεγάλη ντίβα
31.03.26 , 14:12 Ποια ηθοποιός αιτήθηκε να αλλάξει το τραγούδι των γενεθλίων;
31.03.26 , 14:06 «Αθάνατη» φώναζε το πλήθος: Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μαρινέλλα
31.03.26 , 14:05 Κηδεία Μαρινέλλας: Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου
31.03.26 , 13:36 Γρήγορες και γευστικές πένες με σολομό - Δείτε τη συνταγή
31.03.26 , 13:24 Η Καινούργιου «λύγισε» στην τελευταία εκπομπή: «Θα γυρίσω διαφορετική»
31.03.26 , 13:20 Κακοκαιρία ERMINIO: Πού θα κλείσουν τα σχολεία - Τι θα γίνει στην Αττική
31.03.26 , 13:15 Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
31.03.26 , 13:14 Κηδεία Μαρινέλλας: Yποβασταζόμενη η αδελφή της - Ζούσαν στο ίδιο σπίτι
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Κηδεία Μαρινέλλας: Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου
Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Arkas Kollegio Athinon
Το "σύμπαν" του Αρκά ζωντανεύει μέσα από την παράσταση του ΣΑΚΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού (ΣΑΚΑ) σας προσκαλεί με ιδιαίτερη χαρά στη νέα της θεατρική παράσταση, βασισμένη στο μοναδικό σύμπαν του Αρκά.

Με τίτλο «Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων», η παράσταση ζωντανεύει επί σκηνής τον καυστικό, ευφυή και διαχρονικό λόγο του αγαπημένου δημιουργού, μεταφέροντας στο θέατρο τον ιδιαίτερο κόσμο των χαρακτήρων του με χιούμορ, ευαισθησία και αιχμηρή κοινωνική ματιά.

Πρόκειται για μια θεατρική διασκευή των κόμικς του Αρκά: Ισοβίτης, Χαμηλές πτήσεις, Καστράτο, Ζωή Μετά, Μαλλί με Mαλλί και Ρόζα.

Η θεατρική διασκευή φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Αγορά, ενώ τη σκηνοθεσία και τους φωτισμούς υπογράφει η Βάνα Πεφάνη. Στο πλευρό της, ως σύμβουλος σκηνοθεσίας, βρίσκεται ο Κώστας Αρζόγλου, συμβάλλοντας με την εμπειρία και τη βαθιά γνώση του θεάτρου στη διαμόρφωση της παράστασης.

Πρόκειται για μια δημιουργική προσέγγιση που αναδεικνύει την πολυεπίπεδη γραφή του Αρκά, ισορροπώντας ανάμεσα στο γέλιο και τον προβληματισμό, και προσφέροντας στο κοινό μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία με έντονο αποτύπωμα.


Λίγα λόγια για την παράσταση

Με γνώμονα την αγάπη για το θέατρο και τη διάθεση για καλλιτεχνική έκφραση, η Θεατρική Ομάδα του ΣΑΚΑ συνεχίζει την πορεία της παρουσιάζοντας έργα που συνομιλούν με το σήμερα.

Η επιλογή του έργου του Αρκά δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα κείμενο που μέσα από το χιούμορ και την απλότητά του, αγγίζει βαθύτερα ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, των σχέσεων και της καθημερινότητας.

Η παράσταση φιλοδοξεί να χαρίσει στο κοινό στιγμές γέλιου αλλά και στοχασμού, αναδεικνύοντας τη δύναμη του θεάτρου ως μέσο ψυχαγωγίας και επικοινωνίας.

Κοινωνική προσφορά

Μέρος των εσόδων της παράστασης θα διατεθεί για την ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών, στηρίζοντας έμπρακτα την πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Ο ΣΑΚΑ επιδιώκει την ενεργή ένταξη ομάδων κοινού που συχνά αποκλείονται από πολιτιστικές εκδηλώσεις, λόγω έλλειψης κατάλληλων υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, για δεύτερη φορά, η παράσταση της 20ής Απριλίου θα περιλαμβάνει διερμηνεία στην Ελληνική Νοητική Γλώσσα από τη liminal, καθώς και *ελεύθερη είσοδο για Κ/κωφούς και βαρήκοους θεατές.


Χρήσιμες πληροφορίες

ΑΡΚΑΣ: Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων

Θεατρική Διασκευή: Δημήτρης Αγοράς
Σκηνοθεσία – Φωτισμοί: Βάνα Πεφάνη
Σύμβουλος Σκηνοθεσίας: Κώστας Αρζόγλου
Τοποθεσία: Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών, Στέφανου Δέλτα 15, Ψυχικό, 15452
Ώρα έναρξης: 20:30

 Ημέρες παραστάσεων:
•    Παρασκευή 17 Απριλίου (Πρεμιέρα) 
•    Σάββατο 18 Απριλίου 
•    Κυριακή 19 Απριλίου 
•    Δευτέρα 20 Απριλίου ( Προσβάσιμη παράσταση με διερμηνεία στην Ε.Ν.Γ)
•    Τρίτη 21 Απριλίου 

Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας εδώ
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΑΡΚΑΣ
 |
ΣΑΚΑ
 |
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΖΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top