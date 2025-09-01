Street Mode Festival στη Θεσσαλονίκη: Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

Το Street Mode Festival επιστρέφει φέρνοντας, όπως πάντα, αμέτρητα live και events αφιερωμένα στη street κουλτούρα. Μπες σε “street mode” και απόλαυσε δύο παράλληλα μουσικά stages, street art, action sports και πολλά ακόμη side events σε ένα μοναδικό φεστιβαλικό weekend!



Ένα φεστιβάλ. Μια κουλτούρα. Ένα mode. Street Mode ON!

Tο Street Mode Festival θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία. Ο χώρος, γνωστός στο παρελθόν και ως Labattoir, θα φιλοξενήσει τη 13η διοργάνωση για το έτος 2025.



Μουσικό line-up

Παρασκευή 12 Σεπτεβρίου

"WARM-UP" PRE-EVENT: PAKA PAKA · THE REVEREND BEASTS · THE OVERJOYED · THE NOODLES · LIBYS

Σάββατο 13 Σεπτεβρίου

CONWAY THE MACHINE (USA) · ΤΖΑΜΑΛ · ΧΑΤ ΤΡΙΚ · WARMDUSCHER (UK) · SNAPPED ANKLES (UK) · MAZOHA · STOLEN MIC · AEON · TONY BLUEBIR

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

SASKE · ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ · DUB FX (AUS) · JOKER/TWO-FACE · LAS NINYAS DEL CORRO (SP) · GXHAN · LADELE · KELMENT



Πρόγραμμα Σκηνών:

Παρασκευή 12 Σεπτεβρίου - Mode Stage

Κιθάρες, synths και μικρόφωνα παίρνουν φωτιά στο πιο καυτό warm-up που έγινε ποτέ στο Street Mode Festival! Ακούμε τον φρέσκο ήχο της πόλης από τον Libys, τους ολοκαίνουργιους Noodles για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, παλιούς γνώριμους όπως τους The Reverend Beasts, αλλά και τους εκρηκτικούς The Overjoyed! Το line-up κορυφώνεται με τους αγαπημένους της local σκηνής Paka Paka για “handmade dance music”, αλλά η βραδιά δεν τελειώνει εδώ. Τη σκυτάλη παίρνει το legendary 4Dub Vibes Soundsystem στο εσωτερικό του Labbattoir για ένα after party… μεγατόνων!



Σάββατο 13 Σεπτεβρίου - Mode Stage

Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίως, o Conway The Machine είναι το highight της φετινής διοργάνωσής. Στην ίδια σκηνή έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το αυθεντικό ραπ της πόλης με τον κορυφαίο εκπρόσωπό του, τον Τζαμάλ, καθώς και πιο hot ονόματα του είδους που κάνουν αίσθηση φέτος, όπως ο Stolen Mic και η Aeon.



Σάββατο 13 Σεπτεβρίου - Mode Stage

Στην άλλη σκηνή του φεστιβάλ, την alternative / rock, έχουμε την ευκαιρία να δούμε, επίσης για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, δύο σχήματα που έχουν προκαλέσει αίσθηση τα τελευταία χρόνια στη διεθνή indie σκηνή: τους Warmduscher και τους Snapped Ankles. Τη βραδιά συμπληρώνουν οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της punk / rock’n’roll μουσικής της πόλης, οι Χατ Τρικ, και αντίστοιχα ο πιο διαχρονικός και καταξιωμένος εκπρόσωπος της indie σκηνής της πόλης, ο μοναδικός Mazoha.



Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου - Street Stage

Η μέρα είναι αφιερωμένη στον ήχο του σήμερα! Headliner ο Saske, ο οποίος μετά από αλλεπάλληλα sold-out shows στη Θεσσαλονίκη επιστρέφει για 4η φορά στη σκηνή του Street Mode Festival. Στο ίδιο stage τα "σπάμε", με Νέγρο του Μοριά και Joker/Two-Face. Το lineup συμπληρώνει ο newcomer της χρονιάς Gxhan και η πολλά υποσχόμενη Ladele, που έρχονται να δείξουν γιατί φέτος όλοι μιλάνε για αυτούς.



Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου - Mode Stage

Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Dub FX επιστρέφει για να αποδείξει γιατί θεωρείται ο απόλυτος master του live looping. Μπροστά στα μάτια μας, χτίζει beats, μπασογραμμές και ρίμες, μια one-man orchestra που καθηλώνει κάθε φορά. Στο ίδιο stage, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι εκρηκτικές Ισπανίδες Las Ninyas Del Corro έρχονται κατευθείαν από τη Βαρκελώνη. Οι Felinna Vallejo και Laüra Bonsai μετατρέπουν τις ιστορίες τους σε δυνατές ρίμες και ανεβάζουν τη σκηνή στα κόκκινα!



Side events

Merch Bazaar: Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, στο εσωτερικό του κτηρίου των παλαιών σφαγείων θα λειτουργεί το Merch Bazaar, με pop-up stores αγαπημένων μαγαζιών της πόλης όπως τα Ghettoblaster, Stockhouse Wear, In The Gutter και JK Clothing καθώς και ρούχα των καλλιτεχνών και merch του φεστιβάλ.



After Parties: Κάθε βράδυ, μόλις σβήνουν τα φώτα των stages, ανοίγει το soundsystem μέσα στο κτήριο των Παλαιών Σφαγείων με μοναδικά DJ sets από τις ομαδες 90 Μοίρες και 4 Dub Vibes!



Street Dance: Μην χάσεις το Σάββατο τα street dance shows από τις καλύτερες σχολές χορού της πόλης και την Κυριακή το καθιερωμένο All-Styles Battle, για την ανάδειξη του κορυφαίου χορευτή της χρονιάς!



BMX: Η ομάδα του Ride-On επιστρέφει με εντυπωσιακά tricks, προσκαλώντας riders από όλη την Ελλάδα σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα, για ένα contest με πολλά έπαθλα και δώρα για τους νικητές!



Street Art: Η ομάδα του φεστιβάλ, με επικεφαλής τον Karma 2G, ετοιμάζει μια μοναδική έκπληξη για όλους τους λάτρεις του graffiti και της street art. Μείνετε συντονισμένοι γιατί κάτι που δεν έχει ξαναγίνει!



Stand-Up Comedy: O b-boy Kelment έρχεται για να μας ξεσηκώσει με το καυστικό του χιούμορ και τις χορευτικές του ικανότητες!

