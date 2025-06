O Asaf Avidan στο Floyd Live Music Venue

Ο χαρισματικός Asaf Avidan επιστρέφει στην Αθήνα για ένα μοναδικό show, μαζί με τη μπάντα του, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στο Floyd Live Music Venue. Ο τραγουδιστής / τραγουδοποιός με τη σπάνια φωνή, που τόσο έχει αγαπηθεί στη χώρα μας, θα παρουσιάσει δύο νέους δίσκους, μαζί με όλα τα greatest hits του, συνδυάζοντας πλήθος μουσικών επιρροών, θεατρικότητα και απίθανη σκηνική παρουσία.

Η προπώληση ξεκινάει την Τρίτη 17/6, στις 11:00, προς €37 και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους θα συνεχιστεί στα €40. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι του, “The Call of the Flow”, ως προπομπό δύο (!) νέων δίσκων, ο Asaf ξεκινά την “UNFURL BAND TOUR 2025” - μαζί με τη μπάντα του, για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια - για να ξεδιπλώσει και πάλι ένα πολυσχιδές ταλέντο που σπάνια βλέπουμε στη σύγχρονη σκηνή.

Τα εγκωμιαστικά σχόλια που τον συνοδεύουν, όπως το ότι «γράφει σαν τον Leonard Cohen, τραγουδά σαν τον Robert Plant, και κινείται σαν χορευτής Καμπαρέ», που (εύστοχα) του απέδωσαν οι ΝΥ Τimes, ο ίδιος τα ονομάζει «γενναιόδωρα», όμως δεν απέχουν από την αλήθεια.

Μετά από σχεδόν 20 χρόνια καριέρας, αρχικά με τους Asaf Avidan & the Mojos και στη συνέχεια ως σόλο καλλιτέχνης, έχει πλέον εδραιώσει τη θέση του στο σύγχρονο μουσικό στερέωμα μέσα από πολλές sold-out περιοδείες, συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ και μια γεωμετρική αύξηση του κοινού του, με κύρια χαρακτηριστικά την αυθεντικότητα και την κομψότητα που διακρίνει τη δουλειά του.

Συνεχίζει να λέει όχι σε κομπιούτερ, auto tuners και playbacks, προσπαθώντας πάντα να προσφέρει μια ουσιαστική live εμπειρία, όπως αρμόζει σε έναν από τους καλυτέρους καλλιτέχνες της γενιάς του.

Επιρροές από folk, jazz, blues, rock, pop, rap αναμειγνύονται ιδανικά δημιουργώντας κάτι μοναδικό, που θα απολαύσουμε σε αγαπημένα κομμάτια όπως τα "One Day / Reckoning Song", "Different Pulses", "Love It or Leave It", "Lost Horse", "Over My Head", "Gold Shadow".

Floyd Live Music Venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706



